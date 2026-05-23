Дожди, грозы и туман: жителей Коми ждет жаркая, но опасная погода

В субботу в Коми местами ожидаются дожди, грозы и туман, ветер до 15 м/с.

В субботу, 23 мая, в Коми ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ночью – туман. Ветер северо-западный и западный, затем сменится на юго-восточный и южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В северных и центральных районах ночью +3...+8, днем +13...+18. На крайнем северо-востоке ночью от -2 до +3, днем +5...+10. В южных районах ночью +9...+14, днем +18...+23, местами до +24...+29.

В воскресенье, 24 мая, будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15. Ночью +7...+12, днем +14...+19, местами ночью +11...+16, днем до +24. На крайнем северо-востоке облачно, небольшой или умеренный дождь. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с. Ночью +1...+6, днем +10...+15, в Воркутинском районе +5...+10.

В понедельник, 25 мая, снова облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью +3...+8, днем +17...+22, в отдельных северных районах +12...+17. На крайнем северо-востоке облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Ночью от -2 до +3, днем +5...+10.

