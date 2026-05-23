В Коми назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

В регионе растет интерес к необычным именам для детей.

Стало известно, какие имена лидируют среди новорожденных в Коми. Обновленные данные опубликовали в реестре ЗАГС.

Среди девочек лидером остается София, также в числе наиболее востребованных имен оказались Ева, Анна, Варвара и Василиса. У мальчиков на первом месте находится Михаил, за ним следуют Александр, Тимофей, Дмитрий и Роман.

Одновременно в регионе отмечается интерес к редким именам. Среди девочек в 2026 году выделяются такие варианты, как Ариана, Тея, Снежана, Ангелия и Дамира. Имя Ариана имеет древние корни и связано с понятием благородства, Тея восходит к древнегреческой мифологии и трактуется как божественная, Снежана ассоциируется с чистотой и зимой, Ангелия происходит от слова «ангел» и означает вестницу, а Дамира может интерпретироваться как сильная или миролюбивая в зависимости от происхождения.

Среди мальчиков к редким именам относятся Эскан, Аристарх, Данил, Эмир и Абдулла. Аристарх имеет греческое происхождение и переводится как лучший правитель, Эмир распространен в восточных культурах и означает правителя или командира, Абдулла переводится как слуга Бога, а имя Данил является одной из форм библейского имени Даниил и означает «Бог судья».

В ЗАГСе отмечают, что родители все чаще стремятся подчеркнуть индивидуальность ребенка, выбирая необычные имена, однако традиционные варианты по-прежнему занимают лидирующие позиции

