Жара ушла: в Коми испортилась погода

Погода в республике ухудшится в воскресенье.

В Коми в воскресенье, 24 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер сменит направление с южного и юго-восточного на северо-западный и западный, его скорость составит 6-11 м/с, при этом в отдельных районах порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха на севере опустится до +5-+10 градусов, на юге будет теплее - от +11 до +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +18-+23 градуса, однако местами температура останется в пределах +11-+16.

В Воркутинском районе прогнозируется переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не ожидается, однако днем пройдет дождь. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днем составит от +1 до +6 градусов.

В Сыктывкаре также ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, при этом в ночное время возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 м/с, ночью порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит +12-+14 градусов, днем воздух прогреется до +17-+19.

