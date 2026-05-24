Эффект купола тепла спровоцировал град в столице Коми. Фото: "Комик в коме", "Метеодневник - Новости погоды" и телеграм-канала "Сыктывкар №1".

Сильная гроза с крупным градом, обрушившаяся на Сыктывкар вечером 23 мая, стала результатом сложного сочетания погодных факторов. Об этом сообщил «Комиинформу» синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов, пояснив причины аномального явления.

По его словам, мощные осадки сформировались в зоне соединения холодного и теплого атмосферных фронтов в циклоне, центр которого находился над восточными районами Архангельской области. Специалист отметил, что такая область называется точкой окклюзии, где возникают интенсивные вертикальные потоки воздуха, способствующие развитию мощных кучево-дождевых облаков. Дополнительную роль сыграл так называемый эффект купола тепла над крупным городом, который усилил грозовую активность именно над Сыктывкаром.

Синоптик объяснил причину мощной грозы в Сыктывкаре.

Синоптик добавил, что похожая ситуация уже наблюдалась летом прошлого года. Также он сообщил, что предупреждение о грозах и усилении ветра продолжает действовать, а в сторону города смещаются новые грозовые очаги, которые быстро развиваются и достигают высоты до 13-15 километров.

Жители города активно делились в социальных сетях снимками последствий стихии. На фотографиях видно, что размеры градин в отдельных районах достигали величины куриного яйца, грецкого ореха и даже крупной вишни.

Град размером с яйцо выпал в Сыктывкаре из-за атмосферных процессов.

Непогода привела к перебоям в электроснабжении, в том числе в Красном Затоне. Кроме того, после ливня некоторые улицы оказались подтоплены, а проезжая часть на отдельных участках напоминала полноводные потоки.

Затопленные улицы Сыктывкара.

В городской администрации сообщили, что основные обращения от жителей связаны с повреждениями линий электропередачи и отключениями света. Специалисты уже работают над устранением последствий, а горожан просят сообщать о происшествиях в единую дежурную диспетчерскую службу.

Проезжая часть на отдельных участках напоминала полноводные потоки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Почтальон из Усть-Нема представляет Коми на всероссийском конкурсе (подробности)