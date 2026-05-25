Фото предоставлено КП-Коми.

Воспитанники выпускных групп ухтинского детского сада №7 при поддержке ЛУКОЙЛа провели экологическую акцию по высадке саженцев. Для детей, которые в этом году прощаются с детским садом, посадка дерева стала символичным жестом – это живая память, которую они оставляют после себя. Вместе с родителями и нефтяниками ребята высадили яблони, создав на территории дошкольного учреждения «сад выпускников».

Руководство детского сада и родители выпускников активно поддержали инициативу нефтяников, взяв на себя большую часть подготовительной и организационной работы. Общий труд на свежем воздухе превратил экологическое мероприятие в настоящий семейный праздник.

– Это замечательная идея – внести вклад в «зелёное будущее» нашей планеты, оставив добрую память о детях и о сотрудничестве с Компанией «ЛУКОЙЛ». Деревья будут расти, крепнуть и дарить радость следующим поколениям наших воспитанников, – поделилась впечатлениями и. о. заведующего детского сада Ольга Дробина.

Акция в детском саду стала частью глобального марафона ЛУКОЙЛа. В честь своего 35-летия предприятие взяло на себя обязательство высадить в регионах присутствия 35 000 деревьев в течение года.

– Для нас цифра 35 в этом году – знаковая. И мы решили отметить юбилей реальным вкладом в будущее нашего города. Сегодняшняя акция особенная: мы не просто восстанавливаем лесной фонд, мы учим детей ответственности. Когда ребенок вместе с папой и мамой сажает свое первое дерево, он учится любить и беречь природу. Именно так воспитывается новое поколение неравнодушных людей, – отметила председатель Совета молодых специалистов Тимано-Печоры Ксения Горячева.

Экологический марафон «35 000 деревьев» продолжится в течение всего сезона. Каждое высаженное дерево станет частью большого юбилейного вклада компании в сохранение природного богатства и создание благоприятной среды для будущих поколений.

Erid: 2W5zFJsiPpV Реклама.

АНО «Издательский Дом «Нефть Прикамья», ИНН 5902068863