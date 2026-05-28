«Не допущу»: Гольдштейн пообещал открыть Маньпупунер для туристов со стороны Коми

В Ухте состоялось первое заседание совета по туризму при главе Коми. Ключевой темой стало развитие экологического туризма и организация работы на особо охраняемых природных территориях. Ростислав Гольдштейн заявил, что «вся республика как один большой заповедник», и посоветовал обращаться за помощью к федералам.

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова сообщила, что в 2025 году регион посетили 257,8 тысячи туристов – на 6,1% больше, чем годом ранее. Объем платных туристских услуг превысил 4,7 млрд рублей. Доля туризма в валовом региональном продукте составляет 1,7%. Чаще всего в Коми приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова и Архангельска. Средняя продолжительность поездки – 5-7 дней, путешественники тратят от 30 до 70 тысяч рублей.

Развитию отрасли мешают инфраструктурные ограничения, высокая стоимость логистики, дефицит кадров и нестабильность мер поддержки. Директор нацпарка «Югыд ва» Николай Зыков сообщил, что 74% территории парка относится к особо охраняемой зоне, где туризм запрещен. Он предложил скорректировать функциональное зонирование. Гольдштейн поддержал позицию руководства парка и пообещал помощь правительства.

На заседании также обсудили доступ к плато Маньпупунер. Из-за предписания прокуратуры маршрут со стороны Коми к столбам выветривания закрыт. Попасть на плато можно только через Екатеринбург, на лыжах или вертолете.

«Не допущу, чтобы Екатеринбург мог отправлять туристов на Маньпупунер, а Коми осталась без точки входа», – заявил Гольдштейн.

Он поручил руководителю Печоро-Илычского заповедника обратиться к министру природных ресурсов России Александру Козлову за помощью в урегулировании вопроса. Глава региона также подчеркнул необходимость создания мультимодальных маршрутов, позволяющих туристам за одно путешествие посетить несколько локаций. Он обратил внимание на важность обратной связи от бизнеса и профильного сообщества.

«1,7% в ВРП – это крайне мало. Сервис – это всегда самые большие деньги. Республика Коми обладает огромнейшим потенциалом, просто его надо грамотно использовать», – резюмировал Гольдштейн.

Напомним, плато Маньпупунер расположено в Печоро-Илычском заповеднике. После прокурорской проверки единственный маршрут к плато признали небезопасным. На данный момент утверждены паспорта зимнего маршрута протяженностью 22 км и круглогодичного маршрута длиной 3 км (с доставкой туристов на вертолетах). Разрабатывается паспорт летнего маршрута. Гольдштейн также поручил разработать госпрограмму развития внутреннего и въездного туризма на 2027-2030 годы с поддержкой предпринимателей, развитием инфраструктуры и продвижением бренда.

