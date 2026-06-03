Россиян приглашают принять участие во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!»

Фото: АНО "Больше, чем путешествие"

Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» приглашает молодежь от 14 лет и семейные команды стать создателями народной туристической карты России, приуроченной к Году единства народов.

Конкурсная программа разбита три этапа с погружением в историю и культуру своего края. Участникам предстоит погрузиться в изучение местных традиций и выполнение заданий. Затем пройдет создание карточек достопримечательностей и тематических сообществ. А в финале предстоит разработать собственный уникальный маршрут, который войдет в общую базу знаний о стране.

Проект охватывает множество направлений: от изучения промыслов и гастрономии до создания маршрутов доступной среды и поиска героев современности.

Главным призом станут сертификаты на познавательные путешествия по уникальным локациям от Долины гейзеров на Камчатке до плато Путорана. Победители увидят страну своими глазами, а финалисты отправятся исследовать свой федеральный округ.

Присоединиться к движению, узнать подробности и пройти регистрацию можно на официальном портале проекта знатьлюбитьгордиться.рф. Прием заявок проводится до 14 июня 2026 года.