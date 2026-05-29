«Коми-вологодское счастье»: жители Коми соединят судьбы на Стефановской площади в День России

В День России, 12 июня, в Сыктывкаре состоится третий республиканский проект «Свадьба года». Молодожены заключат брак на церемонии, построенной по мотивам коми традиций. Обрядовая часть и официальная регистрация пройдут на большой сцене Стефановской площади столицы Коми. Праздник дополнят фольклорные песни, пляски и народные забавы.

Министр культуры и архивного дела Коми Марина Бурмистрова назвала проект живым возрождением обычаев, которые веками передавались из поколения в поколение. Она подчеркнула, что отрадно видеть, как нынешние пары поддерживают наследие предков, соединяя свои жизни в атмосфере национальной культуры.

В этом году главными героями станут Эдуард и Евгения. Жених родом из Усть-Вымского района, он работает на лесопромышленном предприятии. Невеста приехала из Вологодской области, но ее душе близка культура коми. Девушка входит в Союз мастеров республики, является лауреатом выставки «Мастер года», занимается вышивкой и росписью по дереву.

Пара познакомилась в интернете. Сейчас влюбленные строят совместные планы и мечтают о большой свадьбе в коми стиле. Эдуард признается, что его покорили нежность Евгении и ее умение замечать волшебство в мелочах. Сама невеста чувствует в нем надежность и поддержку. Будущие супруги уверены, что участие в проекте закрепит их «коми-вологодское счастье».

В предыдущие годы проект уже соединял семьи в духе национальных традиций. В 2024-м, объявленном Годом семьи, брак заключили Руслан и Виктория из Удорского района. А в 2025-м по вычегодским обычаям поженились Светлана и Андрей из Корткеросского района. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.