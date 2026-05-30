Тепло и дожди с грозами: каким будет конец весны в Коми

Тепло и дожди с грозами ожидаются в Коми с 30 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи дали прогноз погоды для Коми на субботу 30 мая. На севере региона ожидается переменная облачность. Дождей скорее всего не будет. Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. В Воркутинском районе ночью возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а на крайнем северо-востоке будет холоднее – от +4 до +9. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов.

В южных районах небо будет облачным с прояснениями. Ночью кое-где, а днем уже во многих местах пройдут недолгие дожди с грозами. Кое-где возможны ливни и даже град. В темное время суток в отдельных районах опустится туман. Ветер поменяет направление с 2 до 5 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигать 9-14 метров в секунду. Ночью температура опустится до +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20.

31 мая, в воскресенье, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются короткие дожди и грозы. На юге республики ночью в отдельных районах появится туман. Ветер в южных районах подует с юго-востока, затем сменится на северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. В Воркутинском районе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Ночная температура составит от +5 до +10, дневная – от +17 до +22 градусов.

1 июня, в понедельник, будет облачно. На севере ночью дождей почти не ждут, а днем пройдет небольшой, а кое-где и умеренный дождь. В южных районах зарядит продолжительный дождь, местами сильный. В отдельных местах возможны грозы. Ветер северный, 7-12 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +6...+11 градусов, днем будет от +10 до +15, а в отдельных местах воздух прогреется до +21 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарила подарки и всегда звонила: 19-летняя сотрудница МВД ушла на занятия и больше не вернулась

Родные погибшей при пожаре в центре МВД Коми отсудили 4,5 млн рублей компенсации (подробности)