«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

Восьмилетний мальчик из Сыктывкара боится спать из-за угрозы изъятия из семьи после игры на инсталляции. Фото: мэрия города, личный архив героини публикации.

«Мама, меня посадят?» - этот вопрос восьмилетний мальчик из Сыктывкара задал своей матери после того, как оказался в центре громкой истории вокруг инсталляции ко Дню Победы. По словам Анны Савельевой, ребенок произнес эти слова почти шепотом, не поднимая глаз. Причиной страха стало разбирательство после детской шалости, произошедшей еще в апреле возле городского бассейна. Тогда несколько детей играли на праздничной конструкции, посвященной 9 Мая, но позже один из элементов инсталляции оказался поврежден. «КП-Коми» разбиралась в гремящей сейчас в республике истории и выяснила подробности.

«Для них это была просто игра»

Родители троих восьмилетних учеников школы-интерната утверждают, что их детей хотят поставить на профилактический учет, а в отношении одной из семей уже даже подан иск об изъятии ребенка.

Мать одного из мальчиков Анна рассказала «КП-Коми», что узнала обо всем на следующий день после случившегося: ей позвонили из полиции и пригласили на разговор.

- Какой-то мужчина обнаружил поломку на инсталляции и позвонил в дежурную часть. Нас пригласили в отдел, но, как я поняла, как свидетелей, потому что разговор о том, что нас в чем-то обвиняют не было. Но потом я узнаю через месяц, что на нас уже оформлено постановление и ждет комиссия. Я была в шоке.

Кубы (на фоне) починили до Дня Победы. Фото: мэрия города.

По словам Анны, ее сын не понимает, почему оказался участником разбирательства, ведь во время опроса ребенок честно сообщил, что поврежденный кубик уже был сломан до того, как дети начали играть возле конструкции.

- Мой сын - обычный мальчишка. Вместе с одноклассниками они прыгали на монументе 9 мая. Глупо? Да. Не подумали? Да. Но там не было ни ограждения, ни таблички «Не лазать». Для них это была просто игра.

Анна объяснила, что ее сын учится в специальной коррекционной школе-интернате, но никогда за ребенком она не замечала агрессии или желания что-то громить. Многодетная мама в разговоре с «Комсомолкой» высказала мнение, что их дети, возможно, даже не поняли, что кубы посвящены Дню Победы.

- Думаю, они решили: «Ого, какие большие кубы, чтобы играть, наверное».

Родители настаивают, что их дети не собирались ничего портить и обращают внимание на то, что на имеющихся видеозаписях невозможно однозначно установить, кто именно повредил объект. Кроме детей, к инсталляции подходили и другие люди, в том числе взрослые.

- Мы будем добиваться того, чтобы нам показали полную видеозапись, а не просто выгодный отрывок. Там вообще на кадрах семь детей, а привлекают троих, - заявила женщина.

Первоклассник очень боится, что его могут разлучить с семьей.

«Как душу детскую починить?»

Весь шок и непонимание Анна излила в эмоциональном посте в социальных сетях, который вызвал большой отклик в интернете. Женщина призналась, что больше всего ее беспокоит состояние сына. По ее словам, мальчик начал переживать из-за возможных последствий и спрашивает, не заберут ли его из семьи.

- Мой сын боится спать, он просыпается ночью и шепчет: «Мама, а меня не заберут?», - поделилась Анна. Знаете, кубик-то починят, а душу восьмилетнего мальчика, который заплачет, если увидит полицейскую форму, не склеит никто, - вздыхает женщина.

Сыктывкарка рассказала, что она – мать четырех детей, и старается обеспечить своим детям нормальную жизнь, работает, чтобы дети ни в чем не нуждались, могли посещать кружки, заниматься с репетиторами и развиваться. Женщина не скрывает, что, как и любой родитель, может допускать ошибки или что-то не заметить, однако категорически не согласна с тем, что произошедшее должно повлечь столь серьезные последствия для семьи. По мнению матери, речь идет о детской шалости, а не о поступке, который может стать основанием для постановки ребенка на учет или других жестких мер.

Реакция властей

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова заявила, что распространяемая информация об изъятии детей из семей является преждевременной. Омбудсмен подчеркнула, что решение о помещении ребенка в центр временного содержания может принять только суд, а на данный момент такого решения нет.

По данным детского омбудсмена, полиция установила, что 18 апреля трое детей 2017 года рождения забрались на конструкцию, посвященную Дню Победы, и именно во время игр объект получил повреждения. Окончательные выводы предстоит сделать комиссии по делам несовершеннолетних, заседание которой назначено на 2 июня.

Кроме того, Татьяна Козлова сообщила, что после обращения матери одного из мальчиков материалы были направлены в прокуратуру для проведения проверки. По ее мнению, ситуация требует детального и объективного разбирательства с учетом всех обстоятельств произошедшего.

- По данным комиссии по делам несовершеннолетних, один из детей, участвовавших в инциденте, ранее уже совершал правонарушения, в том числе был зафиксирован акт вандализма на одном из городских памятников героям Великой Отечественной войны. Необходимо усилить контроль за воспитанием детей, уделив особое внимание уважению к истории и памяти защитников Отечества. При необходимости мы готовы оказать содействие в привлечении социальных педагогов и психологов для работы с семьями, - уверена Козлова.

Екатерина Мизулина вступилась за детей, которых хотят изъять из семей из-за игры на кубиках Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Громкая история дошла и до директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она прокомментировали ситуацию у себя в социальных сетях, назвав происходящее абсурдом.

- Абсурд в Сыктывкаре: троих детей пытаются забрать из семей за то, что он прыгали вместе с одноклассниками на инсталляции из кубиков к Дню Победы. Понятно, что дети не подумали. А может и вообще не знали, где прыгают. Но разве правильно сохранять историческую память путем разрушения семей? За такое будущее боролись наши деды и прадеды? Сомневаюсь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре второй раз за неделю вандалы громят парк

Вандалы дважды за неделю устроили погром в парке Строитель в Сыктывкаре (подробности)