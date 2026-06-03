Шанхай — один из самых фантастических мегаполисов мира, навсегда покорил своей киношной красотой, которую невозможно передать ни на одной фотографии.

Шанхай – это город, который из рыбацкой деревни превратился в один из самых современных мегаполисов мира. Когда смотришь его фотографии в интернете, то даже сложно представить, что он существует на самом деле: на картинках всё слишком красиво, ярко и киношно. Этой весной мне посчастливилось своими глазами увидеть это место и навсегда в него влюбиться. В одну статью тяжело уместить все красоты Шанхая, но попробую выделить главные места для первого посещения.

Тишина и покой в Саду радости

Когда я ехала в отпуск, то больше всего хотела увидеть классический Китай: храмы, скульптуры драконов, много красного цвета и чтобы всё «по фэншуй». Так что моей первой точкой в маршруте стал сад Юйюань или в переводе «Сад Радости».

Он расположен в самом сердце Старого города. На четырёх гектарах чудеса природы соединились с творениями человеческих рук. Здесь можно увидеть пруды, нависшие над ними деревья, древние камни, беседки, каменные мостики, деревянные павильоны.

Всё в саду будто говорит тебе «Сядь, не спеши, подумай о вечном». Но с такими же мыслями сюда ежегодно приходят тысячи туристов, так что сильно расслабиться не получится и гулять придётся толпой. Иногда людей было настолько много, что казалось, будто я еду в сыктывкарском переполненном автобусе. Но напротив пункта о саде XVI века можно было поставить галочку.

Дневная и ночная жизнь старого рынка

Когда вы нагуляетесь по саду, то выйдете не на пешеходную улицу, а сразу попадете в район старого рынка. Здесь про спокойствие можете смело забыть. На улочках, похожих на лабиринт, кипит жизнь: люди болтают, продавцы предлагают свои товары, а запахи так и манят зайти в каждое кафе. В лавках можно найти всё, что туристической душе угодно: чаи разных вкусов, веера всех размеров, платки, браслеты, заколки, фигурки и так далее. Торговаться – можно и нужно, но на китайском языке с помощью переводчика. Как правило, китайцы иностранных языков не знают, даже в туристических местах.

Я, к сожалению, торговаться так не научилась. Поэтому веер, который потом везде встречался мне за 10 юаней (1 юань равен примерно 11 рублям), купила за 30.

Голодными на рынке вы не останетесь: пельмешки, супы, лапша, всякая морская живность на шпажках. Почти везде меню в кафе – только на китайском, но тут на помощь приходят иллюстрации блюд. Просто присматриваете что-то на вид съедобное и не острое и тыкаете в картинку пальцем. Или пытаетесь с помощью переводчика в телефоне поговорить с официантом.

Вечером это место полностью преображается! На зданиях зажигается красная подсветка. От этого всё вокруг становится таинственным и загадочным. Вы уже не на рынке, а в китайской сказке, где за каждым углом вас ожидает что-то новое. Идеально, если шумные торговые улочки выведут вас к Чайному домику, который будто стоит посередине пруда, окруженный павильонами, сделанными под старину.

Уголок Европы в Китае

На классический Шанхай посмотрели, а теперь пришло время шагнуть в будущее. В пяти минутах от Сада Радости находится набережная Вайтань (она же Бунд), протянувшаяся вдоль реки Хуанпу. На набережной можно увидеть много зданий, построенных в самых разных стилях: от барокко до классицизма.

Гуляя здесь ты забываешь, что ты в Китае, а не в Европе. Больше всего запоминается здание с большим куполом – Шанхайский банк и шанхайская таможня с часовой башней. Народу на набережной очень много. Часто встречаются фотографы, которые предлагают щёлкнуть вас и тут же скинуть фотографии. Услуга, кстати, пользуется популярностью. Но я пришла сюда не ради самой набережной Хуанпу, а ради вида, который открывается на другом берегу реки.

Царство неона

На другом берегу реки Хуанпу раскинулся бизнес-район Пудун. Его фишка – это небоскрёбы, офисные центры и один из символов города – телебашня «Восточная жемчужина». Все здания утопают в неоне и украшены меняющейся подсветкой, которая напоминает вам то самое будущее из фантастических фильмов. Подсветка включается в 18:00, а в 23:00 её выключают. На небоскрёбах без остановки крутят ролики на китайском языке. Честно, так и не узнала, что там написано, но больше похоже на рекламу.

Восточная жемчужина

Смотреть на район Пудун – это хорошо, а еще лучше туда отправиться. Проехав две станции метро, вы оказываетесь в окружении сверкающих небоскрёбов. Они просто огромные! На некоторые из них можно подняться и увидеть Шанхай с высоты. Я выбрала самый популярный вариант – телебашню «Восточная жемчужина».

Лифт за минуту поднимает вас на высоту 263 метра. Здесь можно вкруговую гулять по смотровой площадке и любоваться ночными видами города. Почему-то виды с таких смотровых всегда кажутся немного нереальными и игрушечными. Когда вы налюбуетесь, то можно спуститься на уровень ниже и попасть на обзорную площадку со стеклянным полом!

Пожалуй, этот прозрачный пол оставил больше впечатлений, чем виды ночного города. Мозг понимает, что пол крепкий, но идти по нему всё равно страшно. Некоторые, я в том числе, даже кричали от страха. В башне есть еще несколько этажей для обзора, мультимедийное шоу, но на все это сил уже не было.

В пяти минутах от Жемчужины находятся и другие знаменитые небоскрёбы Пудуна: башня-открывашка и Шанхайская башня. Но их оставим на другой раз.

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