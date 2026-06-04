Родился с «бомбой» в груди: в Сыктывкаре провели уникальную операцию младенцу, который еще в утробе обзавелся опасной аномалией

В Коми впервые сделали сложнейшую операцию на легком трехмесячному пациенту. Фото: РДКБ.

В Республиканской детской клинической больнице врачи провели редкую операцию трехмесячному мальчику. Хирурги малоинвазивно удалили секвестр легкого.

Врожденную аномалию обнаружили у ребенка еще до рождения, во время планового УЗИ. После появления малыша на свет медикам удалось стабилизировать его состояние. Затем новорожденного выписали домой с мамой, чтобы он набрал вес, необходимый для операции и, когда ребенок достиг шести килограммов, его планово госпитализировали.

Хирургическая бригада удалила секвестр - это участок легочной ткани, который сформировался неправильно. Он не связан с бронхами и располагается отдельно от основного легкого. Такая аномалия может долго никак себя не проявлять, но в будущем способна привести к тяжелым воспалениям и пневмониям.

Вмешательство сделали малоинвазивным методом. Для этого потребовалось всего несколько проколов диаметром пять миллиметров. Врачи объяснили, что такой способ сокращает восстановительный период и снижает нагрузку на организм маленького пациента.

Заведующий хирургическим отделением, неонатальный хирург Евгений Перевозчиков отметил, что еще недавно подобные операции проводили в основном в крупных федеральных центрах. По его словам, сейчас уровень развития неонатальной хирургии в больнице позволяет делать такие вмешательства в самой Коми. Для этого есть все необходимое: современное оборудование и высокопрофессиональная команда специалистов.

В операции участвовали заведующий отделением Евгений Перевозчиков, хирург-ассистент Яна Паршукова, анестезиолог Полина Голованова и неонатолог Елена Тихонова. В послеоперационной реабилитации пациента участвовала заведующая отделением реанимации новорожденных Ирина Михайлова. Послеоперационный период прошел благополучно. Уже через несколько дней малыша выписали домой.

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