Родился 14-м ребенком и едва не погиб: врачи Коми спасли сына священника

В Коми врачи помогли появиться на свет 14-му ребенку в семье священника. Фото: РДКБ.

В семье священника из Ухты произошло радостное событие - на свет появился четырнадцатый ребенок. Мальчика назвали Владимиром. Однако первые дни его жизни выдались непростыми, и новорожденному потребовалась помощь врачей. Историей спасения малыша поделились в Республиканской детской клинической больнице.

В этой семье сразу несколько обстоятельств оказались удивительно символичными. Ребенок родился 14 мая ровно в 14 часов дня и стал четырнадцатым сыном и дочерью у своих родителей. Несмотря на счастливое совпадение чисел, беременность проходила с трудностями и требовала постоянного внимания медиков.

Незадолго до родов будущую маму Елену Язеву госпитализировали в Коми республиканский перинатальный центр. Врачи внимательно следили за ее состоянием и приняли решение о проведении кесарева сечения. Уже на следующий день на сроке 37 недель появился на свет мальчик Владимир.

После рождения состояние младенца вызывало серьезные опасения специалистов. Через сутки ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных Республиканской детской клинической больницы, где за его здоровьем круглосуточно наблюдала команда врачей и медицинских сестер.

Большая семья из Ухты готовится встретить новорожденного сына дома.

По словам заведующей отделением реанимации новорожденных Ирины Михайловой, при поступлении состояние малыша оценивалось как тяжелое. Специалист сообщила, что медикам удалось стабилизировать основные жизненные показатели ребенка. После проведенного лечения и постоянного наблюдения состояние Владимира улучшилось настолько, что его стало возможно перевести в палату для совместного пребывания с матерью. Она также отметила, что все это время Елена регулярно навещала сына и принимала участие в уходе за ним.

Для семьи дни ожидания оказались непростыми. Елена призналась, что беременность далась ей нелегко, однако рождение сына стало огромной радостью для всех близких. С теплотой вспоминая период, проведенный в больнице, женщина рассказала, что испытывает искреннюю благодарность к врачам и медицинскому персоналу. По ее словам, именно благодаря их профессионализму и заботе удалось преодолеть самые сложные моменты.

Сейчас Владимиру уже ничего не угрожает, а дома его ждет большая и дружная семья. Старшие дети давно выросли и живут самостоятельно, но продолжают поддерживать родителей и интересоваться состоянием младшего брата. Те дети, которые пока живут вместе с мамой и папой, ежедневно спрашивают о новорожденном и с нетерпением ждут момента, когда смогут познакомиться с ним дома.

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