Родился 14-м ребенком и едва не погиб: врачи Коми спасли сына священника

В семье священника из Ухты произошло радостное событие - на свет появился четырнадцатый ребенок. Мальчика назвали Владимиром. Однако первые дни его жизни выдались непростыми, и новорожденному потребовалась помощь врачей. Историей спасения малыша поделились в Республиканской детской клинической больнице.
В этой семье сразу несколько обстоятельств оказались удивительно символичными. Ребенок родился 14 мая ровно в 14 часов дня и стал четырнадцатым сыном и дочерью у своих родителей. Несмотря на счастливое совпадение чисел, беременность проходила с трудностями и требовала постоянного внимания медиков.
Незадолго до родов будущую маму Елену Язеву госпитализировали в Коми республиканский перинатальный центр. Врачи внимательно следили за ее состоянием и приняли решение о проведении кесарева сечения. Уже на следующий день на сроке 37 недель появился на свет мальчик Владимир.
После рождения состояние младенца вызывало серьезные опасения специалистов. Через сутки ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных Республиканской детской клинической больницы, где за его здоровьем круглосуточно наблюдала команда врачей и медицинских сестер.
По словам заведующей отделением реанимации новорожденных Ирины Михайловой, при поступлении состояние малыша оценивалось как тяжелое. Специалист сообщила, что медикам удалось стабилизировать основные жизненные показатели ребенка. После проведенного лечения и постоянного наблюдения состояние Владимира улучшилось настолько, что его стало возможно перевести в палату для совместного пребывания с матерью. Она также отметила, что все это время Елена регулярно навещала сына и принимала участие в уходе за ним.
Для семьи дни ожидания оказались непростыми. Елена призналась, что беременность далась ей нелегко, однако рождение сына стало огромной радостью для всех близких. С теплотой вспоминая период, проведенный в больнице, женщина рассказала, что испытывает искреннюю благодарность к врачам и медицинскому персоналу. По ее словам, именно благодаря их профессионализму и заботе удалось преодолеть самые сложные моменты.
Сейчас Владимиру уже ничего не угрожает, а дома его ждет большая и дружная семья. Старшие дети давно выросли и живут самостоятельно, но продолжают поддерживать родителей и интересоваться состоянием младшего брата. Те дети, которые пока живут вместе с мамой и папой, ежедневно спрашивают о новорожденном и с нетерпением ждут момента, когда смогут познакомиться с ним дома.
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