Как и многие пары сегодня, наши герои познакомились на просторах Интернета, долго общались, переписывались и созванивались. Фото: личный архив.

Лето – жаркая пора свадеб. Но пока будущие супруги по всей стране выбирают, в каком же стиле праздновать торжество, Республика Коми уже третий год задаёт свои тренды. 12 июня в Сыктывкаре в третий раз отгуляют «Свадьбу года» – проект, где молодых женят по коми обычаям. В этом году узами брака соединяются Эдуард и Евгения. «Комсомолка» пообщалась с парой и узнала, как проходит подготовка к торжеству и как невеста предсказала свою свадьбу ещё полгода назад.

Усть-Вымь + Вологда = любовь

В прошлые годы «Свадьба года» уже соединила пары из Удорского и Корткеросского районов. Теперь же проект вышел и на всероссийский уровень. Ведь Эдуард родился в Усть-Вымском районе, а Евгения – в Вологодской области.

– Я родилась в небольшом городе Кадников, что расположен в 40 километрах от Вологды. В 2012 году приехала в Сыктывкар учиться. Город мне понравился, так что я решила остаться здесь жить. Сейчас работаю педагогом в Центре дополнительного образования, – рассказала Евгения.

Но Евгения не просто педагог, а настоящая мастерица на все руки. Девушка занимается росписью по дереву, вышивает тамбурным швом, крестиком, набором. Она – член Союза мастеров республики, лауреат выставки «Мастер года».

У Эдуарда также золотые руки. Он работает резчиком бумаги и картона на лесопромышленном предприятии. Как отмечает его жена, его работа довольно интересная, но сложная.

– Это монотонный труд – от этого и трудный. Ему нужно всегда быть внимательным и сосредоточенным, – объяснила Евгения.

Курсы коми языка переросли в свадьбу

Как и многие пары сегодня, наши герои познакомились на просторах Интернета, долго общались, переписывались и созванивались.

– И Эдуард предложил встретиться за чашечкой кофе. Так всё и завертелось, – вспоминает Евгения.

Однажды молодые люди обсуждали: не записаться ли им на курсы коми языка? Занятия каждый год проходят в Сыктывкаре для всех желающих. Начали прикидывать подходящие дни и время для посещения.

В ходе обсуждения Евгения неожиданно вспомнила, что в Сыктывкаре уже пару раз даже свадьбу по традициям коми проводили. Проект интересный, так почему бы в нём не поучаствовать? Так оба и согласились на внезапную авантюру.

Рубаха с предсказанием

Эдуард, кстати, на курсы коми языка записался и честно ходил. Евгения из-за занятости на уроки по коми языку не попала, но в январе этого года творческая девушка пошла на занятия по пошиву костюма.

– Я пошла на курсы «ПАСЬКÖМ» – это творческая лаборатория по пошиву традиционного костюма сысольских и вычегодских коми. Нужно было сделать выбор, какую рубаху сшить из предложенных фотографий и образцов. Я подумала, что с вышивкой рубаху я не успею сшить, так что выбрала однотонную, без вышивки. Как потом оказалось, я выбрала свадебную рубаху. Тогда ещё ни о какой свадьбе и мыслей не было, – рассказала Евгения.

И представляете, 12 июня Евгения будет выходить замуж в той самой рубахе! К торжественной свадебной церемонии девушка шьёт ещё и красный сарафан. Костюм жениха мастерица самостоятельно сшить не успела. Нарядить его по всем традициям помогут организаторы проекта.

– Я уже видел Женин наряд в коми стиле. В нём столько души, что грех не выгулять его в день нашей свадьбы, – отметил жених.

Главная свадьба года

Сейчас подготовка к торжеству идёт полным ходом. Костюмы готовы, букет невесты заказан, кольца куплены. Сначала пару поженят по коми традициям на сцене, а затем новобрачные отправятся на семейный праздник.

– Для нас коми свадьба – это не просто стиль, это уважение к традициям коренного народа. Наша церемония вобрала в себя самое для нас дорогое: коми язык, народные песни, душевную атмосферу, – перечисляет Эдуард. – Подготовка идёт, но без лишней суеты. Мы не хотим идеальной картинки, нам важно, чтобы праздник был тёплым и запоминающимся надолго. Обсуждаем меню, думаем над музыкой, как удивить гостей.

Эдуард и Евгения рассказали, что в преддверии торжества испытывают приятное волнение, но не более. Секрет пары в том, что они хотят сделать не идеальную свадьбу, а свою.

– Переживаем, чтобы всем было хорошо, чтобы никто не устал, а мы сами запомнили этот день. Ведь главное, что мы будем вместе, а всё остальное приложится, – уверены будущие супруги.

Медовый месяц в городе на Неве

После свадебных хлопот, наши герои отправятся отдыхать в Санкт-Петербург, северная столица так нравится Евгении!

– Жене обожает этот город: его старинные дома, уютные улочки, выставки и музеи, – говорит жених. – Я хочу разделить с ней это увлечение, посетить интересные места, зарядиться атмосферой. Но, если честно, мы оба знаем, что медовый месяц – это необязательно про далёкие города и страны. Это про время, проведённое рядом друг с другом. Мы будем счастливы даже в маленьком уютном домике за городом. Главное, что мы будем вместе.

– И в мой родной Кадников мы тоже обязательно заглянем! – смеётся Евгения.

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