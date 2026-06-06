Дожди и заморозки: какой будет погода на выходных в Коми

В воскресенье возможны грозы, а в понедельник на севере похолодает до +11. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июня, в субботу, в Коми ожидается переменная облачность. Местами на юго-востоке пройдет кратковременный дождь, на остальной территории осадков почти не будет. Ветер северной четверти подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем на крайнем северо-востоке порывы могут усилиться до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. В отдельных центральных и северных районах похолодает до -2...+3 градусов. Днем потеплеет до +17...+22 градусов.

В воскресенье, 7 июня, снова будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура поднимется до +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса. Местами в южных районах будет еще теплее – до +26 градусов. А вот на крайнем севере и северо-востоке днем всего +11...+16 градусов.

В понедельник, 8 июня, на северо-востоке временами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. В Воркутинском районе ветер восточной четверти усилится до 9-14 метров в секунду. В северных районах днем столбики термометров покажут +12...+17 градусов, в южных – +17...+22 градуса.

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