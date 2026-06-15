«Бег – это отдушина!»: двое смельчаков из Ижмы преодолели сотню километров под палящим солнцем Коми

Сто километров – это вам не шутки! Именно такое расстояние преодолели бегуны-марафонцы в Коми. Фото: газета «Новый север», личный архив.

В Коми двое смельчаков решили проверить себя на прочность и замахнулись аж на сотню километров чистого бега! Пелагий Рочев и Сергей Койнов из Ижемского района рванули на эту дистанцию от посёлка Ираёль до самой Ижмы. Финишировали с результатом 100 км и 5 метров. Как это было, расскажет «Комсомолка».

Набегал 114 км за раз

Сколько времени отнял такой марафон? 14 часов, 2 минуты и 11 секунд чистого бега. Свой марш-бросок парни приурочили ко Всемирному дню бега.

Как рассказал Пелагий после финиша, накрыли эмоции совсем не детские: «Чувствуешь уважение к себе, дикую гордость и веру в собственные силы. Сделал – значит, можешь!»

– Только эта легкоатлетическая дисциплина даёт эйфорию и вдохновение, которые мотивируют продолжать занятия, – говорит ижемец.

Интересно, что ультрамарафонами Рочев увлёкся ещё в 2016-м. Тогда, после трёх месяцев подготовки, он набегал в Москве 114 км всего за сутки. А базу выносливости заложил ещё в школе: обожал физкультуру, ходил в лыжную секцию и наматывал многочасовые тренировки.

Ежегодный марафон

По ходу нынешнего забега ребята строго следили за скоростью и регулярно восполняли свои силы и энергию полезными витаминами: бананы, мандарины, финики, орехово-фруктовые батончики – всё шло в дело. Самым сложным отрезком оказался промежуток между 50-м и 70-м километрами – в тот момент жара стояла неимоверная, температура подскочила до +30 градусов.

– Следили за пульсом, который не должен превышать 150 ударов в минуту, – рассказывает Сергей Койнов. – Эйфория от преодоления у меня началась на второй день после марафона. Показатель того, что всё прошло хорошо, – это желание повторить или даже увеличить дистанцию.

– Только взаимная поддержка помогла выдержать то пекло, удержать темп и дойти до финиша, – говорит Пелагий.

Теперь у бегунов большие планы: ребята хотят сделать этот маршрут Ираёль – Ижма ежегодным и звать на старт гостей из других регионов.

– Бег – одно из главных занятий в моей жизни. Во время преодоления дистанции меняется восприятие действительности, уходят тревоги, рождаются идеи, появляется вдохновение и вера в себя, – говорят спортсмены.

А ещё был случай

В 2020 году 26-летний полицейский Алексей Михайлусов из Сыктывкара устроил необычную акцию для сбора средств для сестёр 12-летней Эмине и 7-летней Фериде Асановых из Крыма. Девочки в 2016 году серьёзно пострадали в автомобильной аварии, которая в одночасье лишила малышек мамы и папы и младшего брата.

Во время отпуска Алексей прошёл пешком тысячу километров вокруг полуострова и привлёк внимание на сбор средств для реабилитации девочек. После пешего марафона для сестёр Асановых удалось собрать почти 300 тысяч рублей. Часть денег потратили на инвалидную коляску для младшей, оставшиеся деньги передали опекуну – бабушке Асие – на дальнейшее лечение внучек.