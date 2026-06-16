Грозы и шквалистый ветер: на Коми обрушится стихия

В Коми 16 июня местами пройдут грозы с градом и ливнями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни. По данным ЦГМС республики, 16 июня ожидается переменная облачность. Ночью пройдут короткие дожди, местами с грозами. Днем тоже обещают кратковременные осадки и грозы, а локально – ливни и град. Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы местами усилятся до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке республики осадков почти не будет. Там ветер юго-восточный и восточный, 7-12 метров в секунду, а в Печорском, Усинском и Интинском районах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. В Воркутинском районе будет холоднее: ночью +8…+13, днем +18…+23.

На среду и четверг, 17 и 18 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. В эти дни пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, ливнями и градом. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 5-10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15-17 метров в секунду, а кое-где ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 19-24 метра в секунду.

Ночью температура опустится до +12…+17 градусов. Днем 17 июня воздух прогреется до +23…+28, а 18 июня будет чуть прохладнее – от +18 до +23, хотя местами столбики термометров снова покажут +28.

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