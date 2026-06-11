Жара до +29 градусов: стало известно, какой будет погода на длинных выходных в Коми

В пятницу и субботу осадков почти не предвидится. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 июня, в четверг, синоптики обнародовали прогноз погоды в Коми на ближайшие дни. 11 июня небо будет затянуто облаками с прояснениями. Дождей почти не ожидается, за исключением крайних восточных районов – там пройдет небольшой дождь. На северо-востоке возможны грозы, а ночью – сильный ливень. Скорость ветра северного направления составит 4-9 метров в секунду. На северо-востоке порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25, в отдельных местах будет прохладнее – +15...+20.

12 и 13 июня погода останется примерно такой же. Ожидается переменная облачность, осадков практически не предвидится. 12 июня на крайнем востоке местами возможны небольшой дождь и гроза. Ветер северный, его скорость не превысит 4-9 метров в секунду. Ночные температуры составят +7...+12 градусов. Днем 12 июня воздух прогреется до +19...+24, на юго-западе потеплеет до +29. В субботу, 13 июня, будет еще теплее: +24...+29 градусов, и лишь на крайнем северо-востоке столбики термометров покажут +19...+24.