«Горизонт событий» и «Квартет Н»: как Сыктывкар отметит День города и День России

Гостей порадуют арт-мастерская, фестиваль зонтиков, книжная выставка и танцевальные мастер-классы. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Сыктывкара обнародовали план праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города. Торжества растянутся на три дня – с 10 по 12 июня.

10 июня в 17:00 в концертном зале «Сыктывкар» дадут торжественный концерт. 11 июня с 10 утра до 19 вечера на стоянке «Ростелекома» развернется ярмарка под названием «Лето 2026». 12 июня основные события сосредоточатся на площадке «под часами». С 10 утра до 16 часов там будут работать арт-пространство и интерактивные зоны с мастерскими, выставками и творческими заданиями. Торжественное открытие праздника намечено на 11:00. Затем, с 11 до 15 часов, проведут фестиваль уличных открытий «Коми Лес и Городские Чудеса». С 12:30 до 14:00 на сцену выйдут детские творческие коллективы. Вечерняя программа начнется с 15 часов – до 21 часа продлится рок-фестиваль «Горизонт событий». После него, с 21 до 22 часов, выступит кавер-группа «Квартет Н». Завершится день дискотекой с диджеем, которая пройдет с 22 до 22:45.

Парк имени Кирова тоже станет одной из главных площадок. С 8 утра до 22 часов там будет работать фестиваль уличной культуры и спорта «СТАРТУЙ». В полдень стартует проект «Живая история». С 14 до 19 часов в саду культурных практик «Цветы Кондрата Ясенецкого» организуют экскурсии, цветочную ярмарку, мастер-классы и лекции.

Мероприятия пройдут и на других площадках. У ТЦ «Детский мир» с 11 до 15 часов Дом дружбы народов Коми проведет фестиваль обычаев и традиций народов России. У здания администрации города с 12 до 16 часов состоится ремесленный фестиваль народа коми «Пояс Шыпичи». На улице Коммунистической между музеями в это же время откроется межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Алая Лента». На стоянке Северного народного банка с 12 до 14 часов пройдут мастер-классы по танцам и фитнесу от студии «Полетаем/PoleTime», а также мероприятие «Миян Усть-Сысольск» с творческой игрой «Код города» от Национальной галереи Коми. Там же, с 12 до 17 часов, развернется большой семейный «Арт-пикник» с фестивалем зонтиков, играми, мастер-классами и фотозонами.

В сквере у «ЦДК Октябрь» с 12 до 17 часов пройдет еще один «Арт-пикник» – с концертом, фестивалем настольных игр и фуд-кортом. На улице Коммунистической возле площадки «под часами» с 10 до 17 часов будет работать выставка-ярмарка «Феерия творчества». На Слободской площади с 11 до 13 часов состоится концертная программа «Мы рождены в России!» с интерактивными площадками и мастер-классами.

Отдаленные поселки тоже не останутся без внимания. В Верхней Максаковке 7 июня на стадионе имени Ю. Хромина уже прошла семейная эстафета, а 12 июня там проведут открытое первенство по мини-футболу. В Седкыркеце и Трехозерке 11 июня в местных домах культуры организуют игровые программы «Мы – дети России» и «Моя Родина – Россия».