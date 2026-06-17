В паре с мужем Максимом Анна может не сдерживать свои эмоции и показывать настоящие чувства. Фото: личный архив героини публикации.

Балерина Анна Ткаченко широко известна зрителю республики, изящная дива блистает в главных партиях на сцене Театра оперы и балета Коми. Её можно увидеть в «Лебедином озере», «Дон Кихоте», «Баядерке» и другой вечной классике. Но такого успеха у Анны могло и не быть. Когда-то она сильно сомневалась в своём таланте и хотела променять искусство на портфель юриста. Мы пообщались с восходящей звездой и узнали, как она попала на сцену главного театра региона и почему вернулась сюда после главных перемен в жизни.

Скука в школе

Творческий путь Анны начался, когда ей было пять лет. Тогда мама привела её в сыктывкарскую хореографическую школу. Девушка вспоминает, что поступить ей помог дух соперничества.

– В школу был отборочный конкурс. Когда мы на него пришли, то я увидела других девочек, во мне сработал соревновательный инстинкт. Я захотела обойти их и поступить. У меня получилось, – рассказала Анна.

Но после поступления девочке стало скучно. Каждый день одни и те же упражнения, растяжка, дисциплина. Но со временем учениц начали выпускать репетировать на сцену и там всё изменилось.

– Мы начали участвовать в спектаклях детского балетного театра. Я смотрела на старших девочек и хотела поскорее научиться танцевать также, – вспоминает артистка.

Портфель юриста или балетная пачка

Как объяснила наша собеседница, чтобы стать профессиональной балериной, нужно пахать с самого детства и как можно раньше поступать в профессиональную танцевальную школу.

– Я долго шла к осознанию, что балет станет моей профессией. Возможно, из-за этих метаний упустила важное время. Я была уже взрослой для поступления в балетные академии Санкт-Петербурга или Москвы. Также я не знала многих нюансов. У меня обычная семья, родители никак не связаны со сферой культуры. Я училась в школе и после девятого класса поступила в Колледж искусств Республики Коми. Адаптироваться было тяжело. Было чувство, что у меня не хватает данных, знаний. Так что я решила вернуться в школу, а потом поступить на юриста, – рассказала балерина.

Поступить на юриста у Анны не получилось, а вот собраться с силами и сдать экзамены в Санкт-Петербургский государственный университет культуры – да.

Из кордебалета до главных партий

По диплому наша героиня – педагог-хореограф. После окончания университета Анна отправилась танцевать в народный ансамбль.

– Руководитель сказал «Я тебя возьму, ты хорошо танцуешь, но тебе надо идти в классику, в балет». Я удивилась. Мне? Никто меня не возьмёт без нужного образования артистки балета, – была уверена Анна.

Но девушка пришла на просмотр в Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского и успешно прошла все испытания. Полтора года она тренировала выносливость в кордебалете. Потом её начали замечать и давать серьёзные партии. В том же театре Анна встретила и своего будущего супруга.

– Он был приглашённым ведущим солистом, звездой! Мне казалось, что для меня он – недосягаемая вершина, так что я даже не смотрела в его сторону. Потом мы начали дружить и чувства переросли в нечто большее, – вспоминает Анна. – А дальше, как у всех: свадьба и беременность, которая случилась во время пандемии. Так что мы вместе вышли в декрет.

Беременность балету не помеха

В декрете Анна наткнулась на две вакансии в Театр оперы и балета Республики Коми. Предложила супругу переехать в Сыктывкар, и он без вопросов согласился.

– Судьба так сложилась. Нас здесь тепло приняли и появились возможности для профессионального роста. Уже не хочется никуда уходить, – отмечает балерина.

В Сыктывкаре у Анны и Максима случилось второе прибавление в семье. И если в первую беременность сыном балерина осторожничала и не выступала, да и была пандемия, то вот во вторую уже оторвалась по полной программе!

– На третьем месяце мы выходили на сцену вдвоём с дочкой. Это был невозможный кайф, что ты танцуешь в таком положении. До девятого месяца старалась держать себя в форме, ходила на уроки танцев прямо с пузом, – смеётся молодая мама.

Диплом «педагога-хореографа» пригодился, и до родов Анна начала заниматься с балеринами театра. Но, когда малышу было всего четыре месяца, вернулась на сцену.

– Я и после первой беременности вышла на сцену где-то в это время. Физически восстановилась быстро. Но здесь и большая заслуга моей мамы. Спасибо ей большое! Благодаря ей я могу совмещать материнство и работу, – подчёркивает Анна.

Вместе с мужем

В декретном отпуске Анна уже отработала танцевальный сезон. Балерина соглашалась на все партии, которые ей предлагали, так как очень хотела танцевать и радовать публику.

– Из репертуара нашего театра я перетанцевала всё, но надеюсь, что у нас будут появляться и новые балеты. В моём репертуаре уже вся «классика», о которой мечтают все артистки. Осталась только «Жизель». Пока я не представляю себя в этой партии. У меня амплуа темпераментной героини образ, а Жизель – хрупкая, нежная девушка. Так что мне надо осмыслить этот образ, – считает балерина.

В прошедшем сезоне в балете «Восемь тактов для двоих» Анна танцевала на сцене со своим мужем.

– Это здорово, когда на сцене ты можешь показать настоящие чувства, эмоции, даже поцеловать мужа. Когда мы начинали танцевать вместе, я была неопытной, и мы много спорили. Сейчас всё по-другому, стало комфортнее. Надеюсь, в новом сезоне зритель сможет увидеть нас в паре, – предвкушает Анна.

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