Грозы и дожди накроют Коми в выходные

В республике ожидаются грозы и сильный ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Коми ждут теплые, но неустойчивые выходные. По прогнозам синоптиков, с 20 по 22 июня в республике сохранятся дожди и грозы, однако температура воздуха местами поднимется до +27 градусов.

В пятницу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура днем составит от 19 до 24 градусов тепла. На северо-востоке порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Сыктывкаре также прогнозируют кратковременные осадки. Ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов.

В субботу, 21 июня, в большинстве районов сохранится теплая погода. Ночью температура будет колебаться от+9 до +14 градусов, а днем достигнет 24 градусов. Лишь в Воркутинском районе будет заметно прохладнее.

Самым теплым днем обещает стать воскресенье. Ночью осадков практически не ожидается, а днем местами возможны кратковременные ливни и грозы. Воздух прогреется до +22...+27 градусов.