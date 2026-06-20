Красавица, активистка и любимая дочь: в Сыктывкаре погибла 18-летняя девушка из известной многодетной семьи

На Сысоле шестой день ищут 18-летнюю активистку из Визинги. Фото: личный архив.

В Сыктывкаре уже шестой день продолжаются поиски 18-летней Сони Лапшиной. Девушка погибла на реке Сысоле в прошлые выходные, однако ее до сих пор не удалось найти. Спасатели, волонтеры и родные каждый день обследуют новые участки реки и береговой линии, надеясь вернуть дочь семье.

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Утром 20 июня был объявлен очередной сбор добровольцев. Желающих помочь пригласили на песчаный пляж за понтонным мостом в поселке Заречье. Особенно необходима помощь владельцев моторных лодок, так как дополнительные силы могут значительно расширить зону поисков.

С просьбой поддержать семью выступила и администрация Сысольского района. В муниципалитете напомнили, что беда пришла в дом их земляков - семьи Лапшиных из Визинги. По словам представителей администрации, поисковая операция продолжается уже несколько дней, однако людей на месте по-прежнему не хватает.

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Известно, что жизнь Софии оборвалась ранним утром 14 июня в районе понтонного моста через Сысолу: девушку унесло течением. Очевидцем случившегося стал рыбак, который пытался вытащить Соню из воды, но попытки спасти девушку оказались тщетными. К сожалению, говорят спасатели, найти мужчину пока не удалось, из-за чего точных данных о месте происшествия просто нет, и специалисты не могут определить конкретную точку, где Соня оказалась в воде.

Именно поэтому поиски остаются особенно сложными. За несколько дней спасатели обследовали акваторию Сысолы и Вычегды, а также десятки километров береговой линии, в том числе в районе Эжвы. Работе мешают высокий уровень воды и сильное течение. Несмотря на то, что на реках сейчас много рыбаков и отдыхающих, никаких следов девушки пока обнаружить не удалось.

К поискам подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Ориентировки на Соню распространили по всей республике, а жители Коми продолжают делиться информацией и откликаться на призывы о помощи, неравнодушные читатели «Комсомолки» также пишут с вопросами, чем они могут помочь сейчас семье, переживающей огромное горе.

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Дружные и счастливые

Лапшины хорошо известны не только в Визинге, но и далеко за пределами Сысольского района. В 2021 году семья была удостоена премии правительства Республики Коми как лучшая многодетная семья региона. Мама семьи Виктория ведет свой блог в социальной сети и делится с подписчиками успехами своих детей и просто буднями многодетных родителей. В постах - семейные праздники, совместные фотографии и рассказы о достижениях детей. Родители всегда с гордостью делились успехами дочерей и сыновей, поддерживали их увлечения и стремление развиваться.

Одной из тех, кем особенно гордились близкие, была Соня. Активная, целеустремленная и талантливая девушка хорошо училась, участвовала в общественной жизни и представляла родной район на различных конкурсах. Среди ее достижений, например, победа во Всероссийском конкурсе «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России». Вместе с командой из Визинги она успешно прошла серьезный отбор и заняла первое место, достойно представив родную республику на федеральном уровне.

Сегодня близкие, друзья и земляки вспоминают Соню как светлую и отзывчивую девушку, у которой впереди было множество планов. Именно поэтому жители разных уголков Коми продолжают выходить на поиски и надеются помочь семье пережить одну из самых тяжелых трагедий в жизни.

Всех, кто готов присоединиться к поискам, просят откликнуться. Каждая лодка, каждый доброволец и каждый час работы сейчас имеют огромное значение, говорят волонтеры.