Врач настояла на обследовании и помогла спасти жизнь: жительница Коми узнала об онкологии благодаря диспансеризации

Врач в Ухте буквально за руку отвела пациентку на обследование и спасла ей жизнь. Фото: минздрав Коми.

Жительница Ухты Татьяна Горностаева пришла на обычную диспансеризацию без всяких жалоб, а ушла с диагнозом, который мог стать приговором. Врач буквально за руку отвела её на обследование — и не зря. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Коми всё чаще ловят онкологию на старте, когда ещё можно успеть помочь. История Татьяны — лучшее доказательство: даже если вам кажется, что вы здоровы, не махайте рукой на проверки. Иногда один визит к доктору решает всё.

Когда боль оказалась не остеохондрозом

Многие считают, что обращаться к врачам нужно только тогда, когда болезнь уже дает о себе знать, однако некоторые опасные заболевания могут долго развиваться практически бессимптомно. Так, весной 2024 года у жительницы Ухты Татьяны Горностаевой появились боли в груди, а с каждым днем состояние ухудшалось. Женщина обращалась в частные клиники, проходила обследования, сдавала анализы, и врачи предполагали, что причина недомогания связана с остеохондрозом. Но облегчения не наступало.

В мае Татьяна пришла на прием к врачу-терапевту Ухтинской городской поликлиники Ольге Зайцевой. Пациентка рассчитывала получить направление на компьютерную томографию, однако врач сразу заподозрила серьезные проблемы с сердцем.

После осмотра женщину оперативно направили к кардиологу, провели необходимые исследования и вызвали скорую помощь. В тот же день Татьяну доставили в больницу поселка Шудаяг, где ей экстренно выполнили стентирование. По словам медиков, промедление могло привести к трагическим последствиям.

В Коми онкологию всё чаще выявляют на нулевой стадии благодаря нацпроекту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После диспансеризации обнаружили рак

После выписки врач настоятельно рекомендовала пациентке пройти диспансеризацию. Во время обследования специалисты обратили внимание на изменения в молочной железе. Дополнительные исследования и биопсия подтвердили наличие онкологического заболевания.

Благодаря тому, что болезнь удалось выявить на раннем этапе, женщину направили на лечение. Сначала ей провели операцию на сердце, а затем в федеральном центре в Москве выполнили хирургическое вмешательство по поводу злокачественного новообразования.

Сегодня Татьяна признается, что именно диспансеризация помогла вовремя обнаружить смертельно опасную болезнь. По ее словам, сейчас она особенно остро понимает ценность здоровья и благодарна врачам, которые внимательно отнеслись к ее состоянию и не ограничились формальным осмотром.

- Вот такая история. Много мне пришлось перенести. Но, слава Богу, всё теперь хорошо! Как это замечательно, когда ничего не болит, когда гуляешь по городу и осознаёшь, что не задыхаешься при ходьбе, и что с онкологией, опять-таки, благодаря Ольге Владимировне, успели вовремя разобраться, - радуется ухтинка.

Болезнь проще победить на ранней стадии

История Татьяны - лишь один из примеров того, как профилактические осмотры помогают сохранить здоровье и жизнь. Например, с начала 2026 года первый этап диспансеризации и профилактические осмотры в Коми прошли уже 148 тысяч взрослых жителей. Только за первые месяцы года врачи впервые выявили 45 случаев злокачественных новообразований.

Кроме того, у 270 человек диагностировали сахарный диабет, у 1305 пациентов обнаружили болезни системы кровообращения, а у 166 жителей региона - заболевания органов пищеварения.

Как рассказали в республиканском минздраве, по охвату населения лидирует Койгородский район. Следом идут Вуктыл и Усть-Вымский район.

Специалисты отмечают, что главное преимущество диспансеризации заключается в возможности выявить болезнь еще до появления выраженных симптомов. Чем раньше начинается лечение, тем выше вероятность полного выздоровления и сохранения привычного качества жизни.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги» или по телефону единого контакт-центра Минздрава Коми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почему женщинам особенно важно обследоваться

Отдельное внимание врачи уделяют репродуктивному здоровью женщин. Как отмечает врач-гинеколог Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Софья Ефимова, многие опасные заболевания годами развиваются без боли и других тревожных сигналов.

Предраковые изменения шейки матки, рак шейки матки и новообразования молочных желез нередко выявляются случайно именно во время профилактических осмотров. Поэтому регулярные обследования позволяют обнаружить проблему на той стадии, когда лечение наиболее эффективно и щадяще.

Для женщин от 18 до 49 лет в рамках бесплатной репродуктивной диспансеризации предусмотрены осмотр гинеколога, ПАП-тесты, обследования на вирус папилломы человека и другие исследования. При необходимости пациенткам назначают дополнительные анализы и ультразвуковую диагностику.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги» или по телефону единого контакт-центра Минздрава Коми 8-800-550-00-00.