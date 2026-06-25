Стала известна программа выпускного «Твои облака» в Коми

В Сыктывкаре раскрыли программу республиканского выпускного. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре завершили подготовку к республиканскому выпускному «Твои облака», который пройдет 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Главным музыкальным гостем вечера станет популярная певица Клава Кока. Кроме концерта участников ждут тематические площадки, шествие выпускников и церемония награждения лучших студентов.

Праздничная программа развернется на Стефановской площади уже с 11:00. Пространство разделят на несколько тематических зон, каждая из которых будет посвящена отдельному направлению.

Одной из площадок станет «Единство России». Она приурочена к Году единства народов, который проходит в стране. Гостям предложат принять участие в различных мастер-классах, связанных с народным творчеством и культурой. Молодые люди смогут изготовить значки, открытки и закладки с национальными орнаментами, попробовать написать текст с использованием коми азбуки, а также поучаствовать в традиционных играх. Здесь же откроется фотовыставка «Коми лето» и пройдут поэтические чтения.

На площадке «Мечта России» внимание уделят науке и современным технологиям. Посетители смогут понаблюдать за созданием научно-популярного подкаста и принять участие в опытах, которые подготовят организаторы интерактивной лаборатории.

Еще одной точкой притяжения станет пространство «Гордость России». Для участников организуют массовую зарядку, встречи с известными спортсменами и экспертами. Молодежь сможет пообщаться с олимпийским чемпионом Андреем Нутрихиным и мастером спорта международного класса Анатолием Чиканчи. Кроме того, медиа-эксперт Инесса Орел расскажет о локальных проектах республики. Также на площадке будет возможность написать письмо участникам специальной военной операции.

Четвертая тематическая зона получила название «Молодость России». Здесь запланирована разрисовка арт-объекта «Конь-огонь», который связан с символом 2026 года - красной огненной лошадью. Рядом со сценой также покажут документальный фильм RT-doc.

Организаторы подготовили для участников дополнительный стимул: гости, которые посетят все площадки и выполнят предложенные активности, смогут получить памятные сувениры.

Основные события выпускного начнутся во второй половине дня. В 15:30 стартует сбор студентов колледжей, техникумов и вузов республики. Вместе с молодежью Сыктывкара в праздничном шествии примут участие выпускники из Ухты. Колонна отправится ровно в 16:00.

После шествия состоится церемония чествования обладателей красных дипломов. Затем на сцену выйдут творческие коллективы из Коми. Их выступления продлятся до 18:50.

С 18:55 перед зрителями выступят резиденты арт-кластера «Таврида» - группа ADVA. А главным событием вечера станет концерт Клавы Коки, который начнется в 19:15 и продлится около 45 минут. После завершения выступления певицы праздник продолжится молодежной дискотекой с участием диджея.

Организаторы напоминают, что День молодежи в Коми пройдет в безалкогольном формате. 27 июня в магазинах региона будет действовать запрет на продажу спиртных напитков.

Кроме того, в центре Сыктывкара временно ограничат движение транспорта. Изменения коснутся ряда автобусных маршрутов. Также на время проведения праздника перекроют участки улиц Ленина и Коммунистической.