«Все решалось как по накатанной»: стобалльник из Коми рассказал, как получил 100 баллов на ЕГЭ по физике без паники и зубрежки

В Коми одиннадцатиклассник сдал физику на максимум и раскрыл свою формулу успеха.

В Коми уже 25 выпускников набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене. Среди них - ученик Физико-математического лицея-интерната Эгонс Бизайнис, который получил высший результат по физике. «Комсомолка» поговорила с выпускником и узнала, как ему удалось добиться блестящего результата.

Путь к стобалльному результату

Эгонс Бизайнис рассказал, что узнал о своем результате дома. Сообщение ему отправил учитель Юрий Букин, который поинтересовался, пришли ли уже баллы. Проверив информацию, выпускник увидел 100 баллов и сразу поделился радостью с родными, друзьями и педагогом.

При этом сам он признался, что до конца не был уверен в максимальном результате, хотя внутренне допускал такую возможность.

Учеба и подготовка

По словам юноши, интерес к физике у него появился еще в шестом классе, когда он впервые начал изучать предмет и понял, что хочет развиваться в этом направлении.

В седьмом классе Эгонс поступил в Физико-математический лицей-интернат. Именно там он начал активно заниматься физикой и участвовать в олимпиадах. По его словам, этот опыт дал серьезную базу знаний.

В старших классах основное внимание было сосредоточено на подготовке к ЕГЭ - решении типовых заданий и повторении тем. Дополнительные занятия в лицее также помогли систематизировать подготовку.

Эгонс вместе с друзьями.

Без перегрузки и стресса

Выпускник отметил, что занимался только в учебное время. Дома он выполнял домашние задания и успевал уделять время хобби и общению с друзьями. Иногда он дополнительно решал варианты по предметам, но не превращал подготовку в постоянную учебу.

Экзамен, по его словам, прошел спокойно. Ни одно задание не вызвало серьезных затруднений, а сам процесс не стал источником стресса. Можно только позавидовать!

Учителя и поддержка

Эгонс Бизайнис в разговоре с «КП-Коми» подчеркнул роль своих педагогов - Юрия Букина, Валерия Юркина и Владимира Говырина. Он отметил, что они не только объясняли материал, но и всегда поддерживали учеников, помогали разбирать сложные вопросы и искренне переживали за их результаты.

- Без них такой высокий балл был бы невозможен. И я очень рад, что мне посчастливилось стать их учеником, - с гордостью говорит выпускник.

Планы на будущее

Юный сыктывкарец планирует поступать в университет и рассматривает инженерное направление. Конкретную специальность он пока не выбрал, но связывает свое будущее именно с инженерной профессией.

Оглядываясь на школьный опыт, Эгонс признался, что в начале 11 класса недооценивал русский язык. Позже он понял, что это было ошибкой.

Будущим выпускникам он советует не бояться экзаменов и готовиться системно. По его мнению, важно не просто заучивать формулы, а понимать их смысл и уметь применять знания на практике.

- В этом экзамене нет ничего страшного, если была достойная подготовка. Я считаю, что каждый, кто готовится, может получить 100 баллов по физике!