В год празднования 630-летия со дня кончины святителя Стефана Пермского иерей Иоанн Баранов рассказал, как возводился главный храм республики. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Сыктывкар сложно представить без золотых куполов Стефановского собора – их божественное сияние видно с разных точек и они давно стали визитной карточкой города. История создания этого величественного здания и появления в нём святынь завораживает и удивляет. В год празднования 630-летия со дня кончины святителя Стефана Пермского иерей Иоанн Баранов рассказал, как возводился главный храм республики.

Свято-Стефановский собор в Сыктывкаре

Время возрождения

Исторический собор стоял на Стефановской площади, пока в 30-е годы прошлого века его не взорвали по решению советских властей. Он мало чем походил на своего потомка, который мы видим сегодня. Новую страницу начали писать только в 1995-м, когда в Коми появилась самостоятельная епархия. Существующие церкви уже не вмещали количество верующих, поэтому возникла необходимость строительства нового кафедрального собора.

– Состоялся конкурс архитектурных проектов. Победителем стала студия «Менам Керка». В 1996 году республику посетил патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который освятил место под закладку. Новый храм решили строить на улице Свободы, – рассказал отец Иоанн.

За короткое время здесь была воздвигнута небольшая часовня Новомучеников и Исповедников Российских. Первые богослужения на территории собора начали проводить тут. Сейчас в здании идёт ремонт, и будто ничто не намекает, что именно сюда 30 лет назад приходил молиться весь Сыктывкар.

– Возвели храм удивительно быстро – всего за пять лет, и в 2001-м он уже распахнул двери. Высота с крестами – 64 метра. Это были времена бурного возрождения, – говорит отец Иоанн.

Как вспоминают старожилы, тогда все дружно включились в стройку: и власти республики, и бизнес, и простые горожане.

Услада для глаз

Сам собор устроен хитро: есть верхняя и нижняя церкви, плюс четыре придела (три – в нижней церкви, один, главный – в верхней). Верхний храм – это настоящий праздник для глаз: пятиярусный иконостас, мраморный пол, огромная люстра-паникадило, а за алтарём скрываются больше сотни икон. Правда, туда пускают только служителей церкви, зато по большим праздникам оттуда выносят образы на всеобщее поклонение.

Недавно здесь принялись расписывать стены – долгие годы храм не отапливался, и копоть взяла своё.

Главная святыня – подарок из Москвы

Главное сокровище собора – частица мощей Стефана Пермского. Эта реликвия появилась здесь чудесным образом. Её хранили в московском Даниловом монастыре, а когда последний закрывали, настоятель передал частицу мощей в один из московских храмов. Там узнали, что в Коми есть собор в честь почитаемого Стефана Пермского, но мощей святого в нём нет! И сделали щедрый подарок. Так в 2011 году святыня оказалась в Сыктывкаре. Больше нигде в России таких частиц не сохранилось. В соборе она находится в раке – ковчеге, похожим на гроб, с мощами святых.

Рядом с ковчегом висит икона, которую написал покойный Владыка Питирим вместе с одним усть-куломским священником – они корпели над ней полтора года.

– Почему так долго? Это очень кропотливая работа. Требует особого настроя, соблюдения поста и подготовки, так что спешка здесь неуместна. Не каждый человек может быть иконописцем, – поясняет отец Иоанн.

Полное погружение

Нижний храм – более скромный и уютный, по-домашнему тёплый. Там проходят ранние богослужения и крестят. С 2010 года, по указу патриарха Кирилла, крещение должно быть только с полным погружением, а не просто окроплением.

– Исторически слово «крещение» означает «погружение». Так что оно должно совершаться полностью. В лихие 90-е многие люди обратились к вере. Крестились по 100-200 человек в день. Были малые купели, из них прихожан только окропляли, – вспоминает отец Иоанн.

Перед крещением человек надевает крестильную рубашку, купель наполняется святой водой и его троекратно погружают в воду.

– В соборе крещения совершаются практически ежедневно. Огромное количество людей крестятся по субботам и воскресеньям. Люди приезжают из районов, других городов и даже стран. Хотят принять обряд именно в нашем крае, – рассказал наш экскурсовод.

Икона, творящая чудеса

В нижнем храме берегут старинную икону «Спас Нерукотворный» – ту самую, что когда-то находилась в разрушенном соборе на Стефановской площади. Образ вернули в 2002 году, но из-за возраста лик Иисуса Христа почти стёрся. Хотели реставрировать, да всё что-то мешало: то краски не подобрать, то вдохновения нет.

А тем временем у иконы стали происходить настоящие чудеса. Прихожанка, у которой была онкология, исцелилась от недуга. Пара, которая 40 лет молилась о ребёнке, получила малыша. Тогда Владыка Питирим махнул рукой, мол, если образ и в таком виде творит добро, не трогайте его.

Последний покой Владыки

Есть в соборе и два совсем небольших, самых скромных, придела – в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» и в честь Рождества Христова. Их не планировали изначально, это уже личная инициатива Владыки Питирима.

– Пока верхний храм не отапливался, зимой все богослужения совершались здесь, людей битком было. В 2012 году Владыка разобрал подсобные помещения и расширил пространство, – рассказал отец Иоанн.

Здесь, в приделе в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет», Питирим и завещал себя похоронить.

Памятники от архитектора-самоучки

На территории вокруг собора установлены три памятника: Стефану Пермскому, Кириллу с Мефодием и Петру с Февронией. Их автор – архитектор-самоучка, который когда-то отбывал срок.

– Владыка очень любил венчания, всегда поддерживал создание семьи, но удивлялся, почему люди несут цветы только к Вечному огню. «Это какой-то языческий пережиток, – шутил он. – Идите лучше к покровителям семьи – Петру и Февронии», – улыбается отец Иоанн.

Колокольня XXI века

Завершили экскурсию на колокольне. Её строили уже всем миром, хотя по первоначальному замыслу звонницу хотели сделать в шатровом стиле – от идеи отказались из-за сложности проекта.

Теперь это целый комплекс: воскресная школа, концертный зал, а на третьем этаже – колокола, некоторые из которых – именные, например, в честь бывшего главы Коми Юрия Спиридонова или певца Алексея Моисеенко.

– Звонарь тут может быть как живой, так и электронный. Система «Электронный звонарь» умеет воспроизводить 80 различных мелодий, даже смартфоном можно управлять, – объяснил отец Иоанн. – Но звонари, конечно, тоже работают.

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