В Усинске медики провели сложнейшие операции и спасли пострадавшую в ДТП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Усинска, которая поступила в больницу после тяжелого ДТП с множественными травмами, выписали домой спустя почти месяц лечения. За ее жизнь врачам пришлось бороться в несколько этапов. Медики провели сразу несколько сложных операций, справились с внутренним кровотечением, восстановили поврежденную кость и сумели избежать опасных осложнений.

Как сообщили в Усинской центральной районной больнице, женщина была доставлена в реанимацию после аварии, произошедшей в мае. В результате наезда автомобиля она получила серьезнейшие повреждения. У пациентки диагностировали оскольчатый перелом бедренной кости, разрыв связок коленного сустава, повреждение крупных сосудов, разрыв селезенки и сильное внутреннее кровотечение. Состояние пострадавшей было настолько тяжелым, что врачи приняли решение немедленно оперировать ее, не тратя драгоценное время на транспортировку в Сыктывкар.

В дальнейшем женщине может понадобиться еще одна операция для окончательного восстановления ноги.

Первую экстренную операцию выполнили хирурги Александр Петров и Евгений Чулочников. Чтобы остановить внутреннее кровотечение, они удалили поврежденную селезенку. Вместо традиционной полостной операции специалисты использовали лапароскопический метод. Благодаря вмешательству через небольшие проколы удалось снизить риск осложнений и ускорить последующее восстановление пациентки.

Когда угроза жизни миновала, лечение продолжил травматолог-ортопед Андрей Марков. Раздробленная бедренная кость нуждалась в срочной фиксации. Для этого врач установил аппарат внешней стабилизации, контролируя положение костных отломков при помощи современной цифровой системы «С-дуга», которая позволяет получать изображение в режиме реального времени прямо во время операции.

Однако на этом борьба за здоровье женщины не закончилась. Позже медики выявили у нее посттравматический тромбоз и контузию. Лечение осложнялось тем, что применение препаратов, разжижающих кровь, могло вновь вызвать кровотечение после недавней операции. Врачам пришлось подбирать терапию особенно тщательно, одновременно предотвращая образование новых тромбов и контролируя свертываемость крови.

После стабилизации состояния, переливания крови и лечения в отделении реанимации пациентку перевели в хирургическое отделение. Затем специалисты приступили ко второму этапу восстановления ноги. Андрей Марков вместе с Евгением Самошкиным заменили аппарат внешней фиксации на внутреннюю конструкцию с титановыми имплантатами. Благодаря этому женщина смогла начать передвигаться на костылях и постепенно разрабатывать поврежденную конечность.

Лапароскопическая стойка и цифровая система «С-дуга» позволяют проводить сложные экстренные операции непосредственно в Усинске.

Сейчас пациентка уже находится дома. Впереди ее ожидает длительная реабилитация, а в дальнейшем может понадобиться еще одна операция для окончательного восстановления ноги. При этом врачи оценивают перспективы лечения как благоприятные.

Травматолог Андрей Марков отметил, что все примененные методики давно используются в современной медицине, а главной задачей специалистов остается их точное и грамотное выполнение без ошибок.