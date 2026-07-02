Болеют по всему городу: в Воркуте 37 детей заразились энтеровирусом

В шести детских учреждениях Воркуты заболели 37 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте зарегистрировали вспышки энтеровирусной инфекции сразу в нескольких образовательных учреждениях. По предварительной информации, заболели 37 детей.

Как сообщает Telegram-канал 112, случаи инфекции выявили в одной школе и пяти детских садах. Больше всего заболевших оказалось в детском саду №56, где энтеровирус подтвердили у 11 воспитанников. В детском саду №103 заболели девять детей, в школе №42 - шесть. Еще по четыре случая зарегистрировали в детских садах №53 и №65, а в детском саду №11 инфекцию выявили у трех воспитанников.

По имеющимся данным, все дети обращались за медицинской помощью, однако госпитализация никому не потребовалась. После осмотра врачей их отпустили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По информации источника, в настоящее время проводится проверка.