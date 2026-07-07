Сеть пиццерий «Милано» назвала свою версию массового отравления жителей Коми

В «Милано» заявили, что причиной массового отравления могла стать вирусная инфекция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители сети пиццерий «Милано» прокомментировали ситуацию с массовым отравлением жителей Сыктывкара, после которого несколько человек оказались в больнице. В компании считают, что причиной заболевания посетителей могла стать не продукция заведений, а вирусная инфекция.

Комментарий появился в одной из групп Эжвы в социальной сети «ВКонтакте». Представитель сети заявил, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже провели проверки, которые, по его словам, заведения успешно прошли. Он также предположил, что распространение заболевания связано с вирусной инфекцией, которая активно передается в образовательных учреждениях.

Кроме того, в компании подчеркнули, что вся продукция проходит строгий контроль, хранится в соответствии с санитарными требованиями, а пицца готовится при температуре от 260 до 300 градусов. По мнению представителей сети, это исключает возможность отравления готовым продуктом.

Еще одно заявление появилось в официальном сообществе «Милано». Там сообщили, что проверки сейчас проходят во всех предприятиях общественного питания Эжвы, а информация о сальмонеллезе пока носит предварительный характер. В компании отметили, что ожидают официальных результатов лабораторных исследований.

Между тем в региональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили о регистрации группового очага сальмонеллеза среди посетителей двух пиццерий «Милано», которые употребляли продукцию заведений с 26 по 30 июня. Часть заболевших была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты обследовали оба заведения, отобрали пробы продуктов, воды и смывов с поверхностей. По результатам молекулярно-генетических исследований у заболевших были выявлены сальмонеллы.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. В частности, речь идет о несоблюдении технологических процессов, нарушениях условий хранения продуктов, недостатках производственного контроля, а также требований к медицинским осмотрам, вакцинации и профессиональной подготовке сотрудников.

По этим фактам в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела. Работа пиццерий временно приостановлена, а материалы переданы в суд.

Параллельно расследование ведет Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.