«Сходили за пиццей - оказались в больнице»: в Сыктывкаре вспыхнул очаг сальмонеллеза

В Сыктывкаре десятки людей отравились после посещения кафе.

В Сыктывкаре зарегистрировали групповой очаг сальмонеллеза среди посетителей двух пиццерий «Милано». Как сообщили вечером 2 июля в управлении Роспотребнадзора по Коми, заболевшие употребляли продукцию заведений с 26 по 30 июня. Часть пострадавших была госпитализирована, остальные проходят лечение амбулаторно.

О случаях массового недомогания редакции СМИ стало известно еще в конце июня от жителей города и пользователей социальных сетей, однако официальный комментарий надзорного ведомства тогда получить не удалось.

После регистрации очага специалисты начали эпидемиологическое расследование. Они обследовали оба заведения, взяли на анализ образцы готовой продукции, смывы с поверхностей и воду. Молекулярно-генетические исследования подтвердили наличие сальмонеллы у заболевших.

В Сыктывкаре приостановили работу двух заведений после вспышки инфекции.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных требований. Они касались организации технологических процессов, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, производственного контроля, а также соблюдения требований к прохождению персоналом медицинских осмотров, лабораторных исследований, вакцинации и профессиональной гигиенической подготовки.

По итогам проверки в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела по статье 6.6 КоАП РФ. Деятельность обеих пиццерий временно запретили, а материалы направили в суд для принятия решения.

Кроме того, владельцам заведений выдали предписание провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В перечень обязательных работ вошли заключительная дезинфекция помещений и бактериологическое обследование сотрудников.