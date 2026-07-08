Кристина со своей дочерью погибли в один день. Фото: личный архив.

Вечером 6 июля Сыктывкар потрясла страшная авария, которая унесла жизни сразу двух человек - 33-летней Кристины и ее 10-летней дочери Амиры. Их гибель стала настоящим потрясением для родных, друзей и всех, кто знал семью. В социальных сетях продолжают появляться слова соболезнований, а близкие признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

Вылетел на встречку

Трагедия произошла вечером 6 июля на объездной дороге Сыктывкара.

По предварительным данным Госавтоинспекции Коми, 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны Човского промузла в направлении Эжвы. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Ceed. После удара иномарку отбросило в кювет.

Женщина, находившаяся за рулем Kia, и ее дочь, которая ехала в качестве пассажира, погибли на месте происшествия. Водитель «Лады» получил травмы средней степени тяжести.

В Госавтоинспекции сообщили, что водительский стаж мужчины начинается с 2012 года. За это время его 89 раз привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Только за последний год на его счету было зарегистрировано 13 нарушений.

Отец убит горем

Тех, кто знал Кристину и Виталия, новость о трагедии потрясла. Друзья вспоминают, что они были вместе больше десяти лет и за это время стали по-настоящему крепкой семьей. Их называли красивой парой, говорили, что между ними всегда были любовь, уважение и взаимная поддержка.

Амире осенью должно было исполниться 11 лет.

Главной радостью супругов была дочь Амира. В сентябре прошлого года семья отметила ее первый настоящий юбилей - девочке исполнилось 10 лет. Родители старались проводить с дочерью как можно больше времени, вместе путешествовали, ездили на море и мечтали показать ей мир. По словам близких, они души не чаяли в Амире и делали все, чтобы ее детство было счастливым.

Сегодня друзья признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся. Для Виталия семья была самым дорогим, что у него было. В один день он потерял любимую жену и единственную дочь.

- Запомнилась мне лучезарной, добрейшей девушкой. Виталику какого сейчас... Врагу не пожелаешь, - написала одна из знакомых семьи.

Особенно трогательные слова посвятила подруге Мария, которая дружила с Кристиной с начальной школы.

Криситину друзья запомнят всегда улыбающейся и радостной.

- Мы дружили с начальной школы. Совсем недавно считали, что вместе уже больше 20 лет. Ты была частью меня, тем человеком, на которого всегда можно было положиться, разделить все печали и радости. Мы прошли огромный путь вместе. Я благодарна судьбе за тебя, за твою дружбу, за то, что мне посчастливилось быть рядом с тобой. Я люблю тебя. Лети, моя девочка. Вместе с тобой и Амирочкой ушла часть моего сердца.

Не может смириться с трагедией и супруг Кристины. В социальных сетях он написал лишь три слова: «Этого не может быть».

Прощание с Кристиной и Амирой состоялось 8 июля. Церемония прошла в прощальном зале на улице Гаражной, после чего мать и дочь похоронили на Човском кладбище.

Официально

После смертельной аварии следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

В Следственном комитете продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ход расследования также находится на контроле прокуратуры Республики Коми.

Тревожная статистика

По данным Госавтоинспекции Коми, за первые пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в республике выросло на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти половина таких аварий приходится на детей-пассажиров. Еще 29 процентов пострадавших - несовершеннолетние пешеходы. Каждое пятое ДТП происходит с участием детей-велосипедистов, а каждое двенадцатое - с участием несовершеннолетних водителей различных транспортных средств.