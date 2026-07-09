«Три дня терпел боль»: врачи Усинска спасли мужчину после падения и тяжелой травмы головы

Опасную гематому приняли за инсульт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Усинска оказался на операционном столе спустя несколько дней после неудачного падения у себя дома. Об этом рассказали в пресс-службе Усинской ЦРБ. По словам медиков, мужчина ударился головой, однако решил не обращаться за медицинской помощью, поскольку боль постепенно уменьшилась.

Через три дня его состояние резко ухудшилось. У пациента перестала двигаться левая половина тела, появились сильное головокружение и спутанность сознания. Прибывшие медики предположили инсульт и срочно доставили мужчину в больницу.

Компьютерная томография показала, что причиной тяжелого состояния стала эпидуральная гематома, образовавшаяся после травмы головы. Скопившаяся кровь сдавливала правое полушарие мозга, а растущее внутричерепное давление могло привести к опасным осложнениям, включая отек мозга. Врачи приняли решение немедленно провести операцию.

Хирургическое вмешательство выполнили открытым способом с трепанацией черепа. Медики удалили жидкую кровь и сгустки, промыли полость, установили дренаж и наложили швы. Операцию провели врач-ортопед-травматолог Андрей Марков и операционная медсестра Зульфия Яхина.

Перед вмешательством врач проконсультировался с нейрохирургами Коми республиканской клинической больницы. По словам Андрея Маркова, опытные коллеги помогли определить правильную тактику лечения, благодаря чему операция прошла успешно.

Через два дня повторная компьютерная томография показала положительную динамику. Головной мозг занял нормальное положение, пациента перестали беспокоить боли и головокружение, а двигательные функции восстановились. Сейчас мужчина продолжает лечение в хирургическом отделении и готовится к выписке.