Лето покажет характер: в Коми идут грозы при жаре до +29

Жителей Коми предупредили о грозах и сильном ветре. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Коми в предстоящие выходные ждёт по-летнему тёплая, но неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в республике сохранятся высокие температуры, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.

В субботу, 11 июля, по региону ожидается переменная облачность. Ночью осадки возможны в северных районах, а днём кратковременные дожди и грозы пройдут местами по всей республике. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах его скорость может достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Днём в большинстве районов воздух прогреется до +24...+29 градусов, тогда как на севере будет прохладнее — от +17 до +22.

В Сыктывкаре в субботу также прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит +16...+18 градусов, днём — до +27...+29. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

По предварительным данным, в воскресенье и понедельник погода останется похожей. На севере республики существенных осадков не ожидается, а в южных районах местами сохранятся кратковременные дожди и грозы. Во время гроз возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.