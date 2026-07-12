«Теперь Соню похоронят по-христиански»: в Коми нашли пропавшую 18-летнюю девушку

В Коми завершились поиски утонувшей 18-летней Софии Лапшиной.

В Сыктывкаре завершились поиски 18-летней Софии Лапшиной, пропавшей на реке Сысоле почти месяц назад. О том, что девушку удалось найти, сообщили жители города, которые все это время поддерживали ее семью

— Вчера Сонечка нашлась. Спасибо, родные, за молитвы, за вашу материальную помощь ребятам. Теперь Соню хоть похоронят по-христиански, — написали в социальных сетях знакомые семьи.

Напомним, трагедия произошла 14 июня у понтонного моста через реку Сысолу. София вместе с подругой подошла к воде, чтобы намочить ноги. По словам матери девушки Виктории Лапшиной, сильное течение внезапно затянуло обеих. Подруга смогла выбраться на берег и начала звать на помощь. Один из находившихся поблизости рыбаков бросился в воду, однако, когда добрался до Софии, девушка уже наглоталась воды и не могла держаться на поверхности. Мужчина сам оказался в опасности и был вынужден отпустить ее, и после этого течение окончательно унесло девушку.

С первых дней поисков спасатели обследовали реку Сысолу, Вычегду, береговую линию и другие участки. К поискам присоединились волонтеры, друзья и родственники Софии. Несмотря на ежедневные обследования акватории и побережья, долгое время найти девушку не удавалось.

София Лапшина была студенткой, активисткой и победительницей всероссийского конкурса «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России». Семью Лапшиных хорошо знают в Коми, так как в 2021 году она была признана лучшей многодетной семьей республики.

Официальная информация о месте обнаружения тела и обстоятельствах его обнаружения на момент публикации не приводится. Для семьи девушки завершился почти месяц мучительного ожидания, в течение которого родные до последнего надеялись на чудо. Теперь близкие смогут проводить Софию в последний путь.