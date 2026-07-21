«Она – моя судьба»: как встреча у местных красот подарила Усть-Куломскому району одну из самых крепких многодетных семей

Семья Ткачук из Усть-Куломского района воспитывает семерых детей и получила общественную награду.

Этой весной супругов Ткачук из Усть-Куломского района наградили медалью «За достойное воспитание детей» – знаком общественного признания их родительского подвига, ежедневной заботы и той огромной душевной щедрости, которую они дарят своим наследникам. Их союз – прекрасное подтверждение тому, что верность корням и малой родине способна стать надёжной опорой для создания крепкой и многодетной семьи.

Вторая половинка

История любви Сергея и Марии началась в живописном селе Помоздино. После выпускного вечера Сергей не стал искать счастья вдали от дома – он хотел остаться на земле предков, чтобы работать и созидать здесь. Это, казалось бы, обычное решение обернулось для него судьбоносным: именно здесь ему было суждено встретить свою вторую половину.

Машу и Серёжу познакомил их общий друг во время одной из прогулок по местным красотам. Взгляд Сергея тут же выхватил из толпы яркую блондинку, и парень сразу понял: «Она – моя судьба».

Сергей проявил себя галантным ухажером – задаривал Машу букетами и сладостями, а однажды даже собственноручно смастерил для неё деревянную книжную полку. Искренность парня не оставила Марию равнодушной: она ответила на чувства взаимностью, признавшись, что влюбилась с первого взгляда.

Её покорили в нем стойкость, мужской характер, умение отвечать за свои слова и беззаветная привязанность к отчему краю. Так начался их семейный путь, который длится уже больше 15 лет.

Семья из Помоздино стала примером для всей республики.

Редкое согласие

Сейчас Мария помогает людям в качестве соцработника, а Сергей трудится как частный мастер – золотые руки главы семьи создают уютную мебель, преображают дом и чад. В их большой и шумной семье растут семеро ребятишек: старшие дочки Карина, Юлия, Ксения, затем Алиса, Ева, долгожданный сын Андрей и самая младшая – Афина.

В доме Ткачук царит дух взаимовыручки. Все дети пробуют свои силы в творчестве и спорте: старшие девочки уже сдают нормативы ГТО и соревнуются на традиционных лыжах-лямпах, а Юлия успевает ещё и развивать танцевальный талант. Алиса, Ева и Андрей обожают рисование, а кроха Афина с восторгом впитывает каждый день, глядя на активную жизнь своих братьев и сестер.

– Между нашими детьми царит редкое согласие, – с гордостью рассказывают родители. – Они всегда держатся вместе, старшие заботятся о младших, подсказывают им в спортивных занятиях и с удовольствием возятся с малышами.

Труд – в радость

Привычка делать всё в кругу семьи – главная черта этого дружного клана. Осенью они всей толпой уходят в лес за грибами и ягодами, летом отправляются в походы с ночёвкой, варят на костре ароматную уху и разбивают цветники, а зимой катаются на лямпах и устраивают пикники с шашлыками прямо у печи.

Самый душевный ритуал у Ткачуков — это совместная лепка пельменей. Для них это не просто приготовление еды, а настоящий семейный вечер, когда за столом собирается вся семья, чтобы посмеяться, обсудить новости и помечтать.

Жизненный уклад этой большой компании умещается в несколько простых, но вечных правил: «Друг друга беречь, уважать, внимательно слушать и дорожить каждым мгновением».

КСТАТИ

Огромным подспорьем в жизни семьи стала поддержка государства. Вложив средства материнского капитала и личные накопления, Ткачуки возвели собственный просторный дом в родном Помоздино. Каждая комната пропитана их теплом и старанием. В этих стенах всегда звенит детский смех, доносится аромат домашней выпечки, а уют и надежность чувствуются в каждом уголке.

Кроме того, семья регулярно получает единое пособие на ребят до 17 лет (в размере 50%) и льготы по оплате коммунальных услуг.