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Общество21 июля 2026 7:30

«Она – моя судьба»: как встреча у местных красот подарила Усть-Куломскому району одну из самых крепких многодетных семей

Семья из Усть-Куломского района удостоена медали «За достойное воспитание детей
Анна ИВАНОВА
Семья Ткачук из Усть-Куломского района воспитывает семерых детей и получила общественную награду.

Семья Ткачук из Усть-Куломского района воспитывает семерых детей и получила общественную награду.

Этой весной супругов Ткачук из Усть-Куломского района наградили медалью «За достойное воспитание детей» – знаком общественного признания их родительского подвига, ежедневной заботы и той огромной душевной щедрости, которую они дарят своим наследникам. Их союз – прекрасное подтверждение тому, что верность корням и малой родине способна стать надёжной опорой для создания крепкой и многодетной семьи.

Вторая половинка

История любви Сергея и Марии началась в живописном селе Помоздино. После выпускного вечера Сергей не стал искать счастья вдали от дома – он хотел остаться на земле предков, чтобы работать и созидать здесь. Это, казалось бы, обычное решение обернулось для него судьбоносным: именно здесь ему было суждено встретить свою вторую половину.

Машу и Серёжу познакомил их общий друг во время одной из прогулок по местным красотам. Взгляд Сергея тут же выхватил из толпы яркую блондинку, и парень сразу понял: «Она – моя судьба».

Сергей проявил себя галантным ухажером – задаривал Машу букетами и сладостями, а однажды даже собственноручно смастерил для неё деревянную книжную полку. Искренность парня не оставила Марию равнодушной: она ответила на чувства взаимностью, признавшись, что влюбилась с первого взгляда.

Её покорили в нем стойкость, мужской характер, умение отвечать за свои слова и беззаветная привязанность к отчему краю. Так начался их семейный путь, который длится уже больше 15 лет.

Семья из Помоздино стала примером для всей республики.

Семья из Помоздино стала примером для всей республики.

Редкое согласие

Сейчас Мария помогает людям в качестве соцработника, а Сергей трудится как частный мастер – золотые руки главы семьи создают уютную мебель, преображают дом и чад. В их большой и шумной семье растут семеро ребятишек: старшие дочки Карина, Юлия, Ксения, затем Алиса, Ева, долгожданный сын Андрей и самая младшая – Афина.

В доме Ткачук царит дух взаимовыручки. Все дети пробуют свои силы в творчестве и спорте: старшие девочки уже сдают нормативы ГТО и соревнуются на традиционных лыжах-лямпах, а Юлия успевает ещё и развивать танцевальный талант. Алиса, Ева и Андрей обожают рисование, а кроха Афина с восторгом впитывает каждый день, глядя на активную жизнь своих братьев и сестер.

– Между нашими детьми царит редкое согласие, – с гордостью рассказывают родители. – Они всегда держатся вместе, старшие заботятся о младших, подсказывают им в спортивных занятиях и с удовольствием возятся с малышами.

Труд в радость

Привычка делать всё в кругу семьи – главная черта этого дружного клана. Осенью они всей толпой уходят в лес за грибами и ягодами, летом отправляются в походы с ночёвкой, варят на костре ароматную уху и разбивают цветники, а зимой катаются на лямпах и устраивают пикники с шашлыками прямо у печи.

Самый душевный ритуал у Ткачуков — это совместная лепка пельменей. Для них это не просто приготовление еды, а настоящий семейный вечер, когда за столом собирается вся семья, чтобы посмеяться, обсудить новости и помечтать.

Жизненный уклад этой большой компании умещается в несколько простых, но вечных правил: «Друг друга беречь, уважать, внимательно слушать и дорожить каждым мгновением».

КСТАТИ

Огромным подспорьем в жизни семьи стала поддержка государства. Вложив средства материнского капитала и личные накопления, Ткачуки возвели собственный просторный дом в родном Помоздино. Каждая комната пропитана их теплом и старанием. В этих стенах всегда звенит детский смех, доносится аромат домашней выпечки, а уют и надежность чувствуются в каждом уголке.

Кроме того, семья регулярно получает единое пособие на ребят до 17 лет (в размере 50%) и льготы по оплате коммунальных услуг.