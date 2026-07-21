Театры и филармония Коми выступили в 27 селах и деревнях. Фото: минкульт.

В республике вовсю гремит масштабный фестиваль «Мастера искусств – селу», который в этом году стал одним из главных культурных событий в рамках Года села, инициированного главой региона Ростиславом Гольдштейном. Организаторы из Министерства культуры Коми подвели промежуточные итоги. Подробности расскажет «Комсомолка».

Горячее полугодие

Первое полугодие выдалось по-настоящему горячим в плане гастролей. Только за шесть месяцев ведущие творческие коллективы республики объехали 12 районов и заглянули в 27 небольших деревень и сёл. Артисты Академического Театра оперы и балета, Драматического театра имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра, Театра кукол и Коми республиканской филармонии буквально «колесили» по карте Коми.

География впечатляет: от Сыктывдинского и Ижемского районов, от Усинска и Ухты – местные жители могли выбирать развлечение на любой вкус. В афише были и детские сказки с мюзиклами, и взрослые комедии, и пронзительные поэтические драмы, и, конечно, зажигательные концерты.

Море благодарности

В итоге общая зрительская аудитория проекта перевалила за девять тысяч человек. И судя по откликам, это не просто цифры, а море благодарности.

– Мы живём далековато от столицы, и приезд настоящих артистов – всегда праздник. В этот раз привезли спектакль, от которого дети были в восторге, а мы сами рыдали над драмой. Огромное спасибо, что не забываете нас! – поделилась впечатлениями жительница села Айкино Мария Челпанова.

– Наконец-то и до нас добралась живая музыка! Филармония дала такой концерт, что мурашки бежали до самого финала. Очень ждём вас снова! – добавила зрительница из Ухты.

Министр культуры Коми Марина Бурмистрова подчеркнула, что главная задача проекта – стереть границы и подарить жителям самых глухих уголков Коми живые эмоции от встречи с высоким искусством. Она выразила уверенность, что осенью эстафета только наберёт обороты и принесёт ещё больше ярких впечатлений.

Кстати, во втором полугодии география расширится: в гастрольную карту добавятся сёла Усть-Цильма и Княжпогост, а также другие районы, а к компании постоянных участников присоединится Воркутинский драмтеатр имени Мордвинова.

КСТАТИ

Зрителям доступны постановки на коми языке, такие как «Коми бал» и «Три письма», а также концерты ансамблей «Зарни ёль» и «Асъя кыа». Билеты на многие постановки можно «оплатить» Пушкинской картой – для молодёжи это отличный шанс приобщиться к культуре без лишних трат.