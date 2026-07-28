«Всё, что создал папа, попало в надёжные руки»: сын композитора Михаила Герцмана передал нотный архив отца в дар Республике Коми

Наследие Михаила Герцмана будет храниться в главной библиотеке Коми. Фото: личный архив.

В Национальной библиотеке Коми – знаковое событие: в её фонды поступил бесценный архив выдающегося композитора Михаила Львовича Герцмана. Передачу уникального собрания нотных рукописей инициировал сын маэстро – Лев Герцман. 20 июля он подписал все необходимые документы: договор о передаче отцовских материалов в библиотеку и лицензионное соглашение, которое позволяет разместить электронные копии рукописей в открытом доступе на платформе Национальной электронной библиотеки Коми.

Щедрый дар для региона

– Это поистине щедрый дар для региона. Нотные автографы теперь будут бережно храниться в специально оборудованных условиях, а в читальном зале с ними смогут работать музыканты и исследователи, – отмечают в НБРК. – Что касается личной книжной коллекции композитора, то её, как и завещал сам Михаил Львович, направят в разные библиотеки республики.

Фото: НБРК.

Напомним, 1 февраля прошлого года Республика Коми широко отмечала 80-летие Герцмана – но, к сожалению, всего за два дня до этой даты мэтра не стало. Он был не только композитором и педагогом, но и заслуженным деятелем искусств РФ и Коми, лауреатом государственных премий, наставником для многих поколений музыкантов.

Фото: личный архив.

Весь 2025-й и первую половину 2026 года его сын Лев Герцман вместе с друзьями семьи и региональным отделением Союза композиторов кропотливо готовил передачу архива: систематизировали рукописи, копии, ротопринты, печатные издания и книги из домашней библиотеки. Итогом этой большой работы как раз и стал подписанный 20 июля договор.

Фото: НБРК.

Колоссальная работа

– На этой неделе я своими глазами увидел, насколько скрупулёзно специалисты разобрали музыкальное и литературное наследие отца. Особенно поразили условия, в которых теперь хранятся рукописи – всё продумано до мелочей, – поделился своими впечатлениями от визита в библиотеку Лев. – После увиденного я окончательно убедился: всё, что создал Михаил Герцман за свою жизнь, попало в надёжные руки. Огромное спасибо сотрудникам Национальной библиотеки, отделу искусств и лично Екатерине Бескупской за тёплый приём и за ту колоссальную работу, результаты которой я смог оценить лично.

Фото: НБРК.

В библиотеке, в свою очередь, ещё раз поблагодарили Льва Герцмана за этот бесценный подарок республике. Теперь рукописи отца бережно сохранят в специальных условиях и предоставят для работы в читальный зал, а его личную библиотеку распределят по книжным фондам региона, как он того и хотел. Мало того, материалы будут доступны не только местным музыкантам и учёным, но и коллегам из других регионов.

Жемчужина коми культуры

Судьба Михаила Львовича неразрывно связана с Коми: он приехал сюда в 1971 году и с тех пор целиком посвятил себя развитию регионального музыкального искусства. Он работал в Сыктывкарском музучилище, руководил республиканской филармонией и возглавлял Коми отделение Союза композиторов России.

Фото: личный архив.

Наследие Герцмана поражает жанровым разнообразием – от инструментальных миниатюр и хоровых сочинений до театральной музыки и балета. Особой гордостью стали его произведения на основе народных мелодий – они по праву считаются жемчужинами коми культуры и известны далеко за пределами республики. И, кстати, именно Михаилу Львовичу принадлежит музыкальная редакция Государственного гимна Республики Коми.

Где можно увидеть наследие Герцмана

Ознакомиться с творчеством композитора можно как в отделе литературы по искусству, так и в цифровой коллекции «Нотные рукописи» на сайте Национальной электронной библиотеки РК – эта виртуальная подборка будет регулярно пополняться за счёт оцифрованных копий, переданных в дар сыном композитора в этом году.

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