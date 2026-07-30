Тренировки остановлены, вход закрыт: лыжный комплекс в Коми ушел на карантин

После отравления спортсменов комплекс имени Раисы Сметаниной полностью прекратил работу.

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной в Выльгорте полностью закрыли на карантин после вспышки сальмонеллеза среди спортсменов. На территории остановили тренировочный процесс, прекратили оказание услуг, а ближайшие соревнования оказались под вопросом.

Как сообщили в администрации учреждения, решение принято на основании постановления управления Роспотребнадзора по Коми. Комплекс не будет работать до особого распоряжения, а вход на его территорию закрыт.

Сотрудников, которые контактировали с заболевшими, отправили на карантин. Работу продолжают только неконтактные специалисты, в том числе сотрудники администрации и бухгалтерии. Гостиничный комплекс сейчас пуст.

Ограничения затронули и спортсменов сборных команд Коми, которые тренировались на территории комплекса. Занятия здесь полностью приостановлены, поэтому тренерам приходится искать другие площадки для подготовки.

Карантин продлится минимум семь дней. Когда учреждение сможет вернуться к обычной работе, будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

Под вопросом оказались и соревнования, намеченные на середину августа. В комплексе планировали провести чемпионат и первенство Коми по лыжероллерам и биатлону. Решение об их проведении пока не принято.

Причиной закрытия стала вспышка острой кишечной инфекции. Случаи сальмонеллеза зарегистрировали среди спортсменов, которые 25 и 26 июля ели продукцию кафе «Олимпиец», работающего на базе лыжного комплекса.

Часть заболевших госпитализировали, остальные проходят лечение амбулаторно. Точное число пострадавших официально пока не называлось. Известно, что среди заболевших есть спортсмены, приехавшие на первенство России по лыжероллерам среди юниоров и юниорок 19-20 лет.

Соревнования завершились 26 июля. В них участвовали около 200 спортсменов из 34 регионов страны. По информации губернатора Ненецкого автономного округа, трое участников из НАО находятся в состоянии средней степени тяжести.

Роспотребнадзор по Коми начал эпидемиологическое расследование и выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.

Карантин по острой кишечной инфекции в учреждении действует с 27 июля. Проверку также проводит прокуратура Коми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.