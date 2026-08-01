До +4 ночью и +29 днем: какой будет погода в Коми на выходных

Грозы и до +29 градусов ожидаются в Коми в начале августа. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые выходные августа в Коми будут преимущественно сухими и теплыми, а днем температура в отдельных районах поднимется до +29 градусов. При этом местами возможны дожди и грозы.

В субботу, 1 августа, в республике ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ночью в отдельных южных районах пройдет кратковременный дождь с грозой, во время которой ветер может усилиться до 15-20 м/с. Температура ночью составит +11...+16 градусов, на севере местами похолодает до +6. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, в Воркутинском районе - до +15...+20.

В Сыктывкаре ночью 1 августа ожидается кратковременный дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов ночью и +23...+25 днем.

В воскресенье, 2 августа, в Коми будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается +9...+14 градусов, на севере местами всего +4. Днем станет значительно теплее - до +24...+29 градусов. На крайнем северо-востоке прогнозируется +18...+23.

В понедельник, 3 августа, жара сохранится. Днем температура составит +24...+29 градусов, ночью - преимущественно +11...+16. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.