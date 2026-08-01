Параськины озера оказались «местом силы» Ростислава Гольдштейна

В республике продолжается приём работ на масштабный конкурс «Коми: моё место силы».

Глава Коми Ростислав Гольдштейн назвал Параськины озера недалеко от Ухты своим «местом силы». Об этом он рассказал в рамках регионального конкурса, участники которого делятся любимыми уголками республики.

Параськины озера представляют собой глубокие карстовые водоемы, появившиеся в результате провалов грунта в полости, размытые подземными водами. По словам главы региона, здесь также встречается занесенная в Красную книгу Коми хара обыкновенная.

- Для меня Параськины озера - символ чистоты и уникальности природы нашей республики, преданности и семейных ценностей коми народа. А еще здесь хорошо думается, - рассказал Ростислав Гольдштейн.

Свое название озера получили в честь Прасковьи Михайловой, которая много лет жила в тайге. После ухода мужа на фронт женщина продолжала одна охранять эти места от браконьеров, охотилась и рыбачила и ждала супруга, который пропал без вести.

Тем временем к конкурсу «Коми: мое место силы» уже присоединились сотни жителей региона. Во «ВКонтакте» опубликовано более 300 работ. Активнее всего участвуют жители Печорского, Сосногорского, Усть-Куломского, Ижемского и Прилузского районов.

Прием работ продлится до 11 сентября. Победителей определят в нескольких номинациях, посвященных природным достопримечательностям, культуре, сельским территориям и туристическим маршрутам. Главный приз - вертолетное путешествие на Уральские горы. Итоги конкурса подведут 27 сентября.