Безопасное использование гаджетов и объектов связи во время грозы: разъяснения эксперта МегаФона

Эксперт МегаФона объяснил, как безопасно пользоваться гаджетами во время грозы.

Периоды грозовой активности традиционно сопровождаются ростом числа вопросов о том, насколько безопасно пользоваться мобильными устройствами и находиться рядом с инфраструктурой связи. Значительная часть тревог связана с распространенными мифами, тогда как реальные риски в первую очередь определяются поведением человека и особенностями окружающей среды. Про эти аспекты рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФон Александр Джакония.

Мобильные телефоны, беспроводные наушники, смарт-часы и другие персональные устройства сами по себе не способны влиять на вероятность удара молнии. Уровень их электромагнитного излучения крайне мал и не оказывает влияния на формирование или траекторию грозового разряда. С инженерной точки зрения мобильный гаджет является потребителем, а не источником разряда: он не создает условий для возникновения молнии и не может влиять на вероятность удара молнии из-за сигнала сети или работы модулей связи.

При этом ключевой фактор риска во время грозы — не устройство, а действия человека и выбранное им место. В условиях слабого сигнала люди нередко пытаются улучшить качество связи: выходят на открытое пространство, поднимают смартфон над головой, задерживаются рядом с одиночными деревьями, опорами освещения или другими возвышающимися объектами. В таких ситуациях человек фактически становится наиболее высокой точкой на участке местности, что может создавать дополнительный риск.

Дополнительную опасность представляет нахождение рядом с высокими конструкциями и металлическими объектами. Базовые станции и антенные сооружения проектируются с учётом требований безопасности и отраслевых стандартов: они оснащаются молниеприёмниками, системами заземления и защитой от импульсных перенапряжений, что позволяет эффективно отводить энергию разряда и сохранять работоспособность оборудования даже в сложных погодных условиях. При этом даже при наличии таких систем прямой или боковой разряд в конструкцию может создавать риск для людей поблизости за счёт распространения токов по поверхности грунта и металлическим элементам. Поэтому Александр рекомендует выдерживать разумную дистанцию от высотных металлоконструкций и пережидать грозу в закрытом помещении или автомобиле.

Отдельного внимания заслуживает устойчивость электронной техники. Гроза может сопровождаться импульсными перенапряжениями в электросетях, способными вывести из строя бытовые приборы и оборудование, подключенное к розетке. В первую очередь это касается телевизоров, компьютеров, маршрутизаторов и зарядных устройств. Для снижения рисков эксперты советуют на время непогоды отключать чувствительную технику от сети, использовать устройства защиты от перенапряжений и обеспечивать корректное заземление домашней электропроводки.