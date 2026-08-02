Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2026 5:00

Безопасное использование гаджетов и объектов связи во время грозы: разъяснения эксперта МегаФона

Эксперт МегаФона развеял мифы об опасности гаджетов во время грозы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Эксперт МегаФона объяснил, как безопасно пользоваться гаджетами во время грозы.

Эксперт МегаФона объяснил, как безопасно пользоваться гаджетами во время грозы.

Периоды грозовой активности традиционно сопровождаются ростом числа вопросов о том, насколько безопасно пользоваться мобильными устройствами и находиться рядом с инфраструктурой связи. Значительная часть тревог связана с распространенными мифами, тогда как реальные риски в первую очередь определяются поведением человека и особенностями окружающей среды. Про эти аспекты рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФон Александр Джакония.

Мобильные телефоны, беспроводные наушники, смарт-часы и другие персональные устройства сами по себе не способны влиять на вероятность удара молнии. Уровень их электромагнитного излучения крайне мал и не оказывает влияния на формирование или траекторию грозового разряда. С инженерной точки зрения мобильный гаджет является потребителем, а не источником разряда: он не создает условий для возникновения молнии и не может влиять на вероятность удара молнии из-за сигнала сети или работы модулей связи.

При этом ключевой фактор риска во время грозы — не устройство, а действия человека и выбранное им место. В условиях слабого сигнала люди нередко пытаются улучшить качество связи: выходят на открытое пространство, поднимают смартфон над головой, задерживаются рядом с одиночными деревьями, опорами освещения или другими возвышающимися объектами. В таких ситуациях человек фактически становится наиболее высокой точкой на участке местности, что может создавать дополнительный риск.

Дополнительную опасность представляет нахождение рядом с высокими конструкциями и металлическими объектами. Базовые станции и антенные сооружения проектируются с учётом требований безопасности и отраслевых стандартов: они оснащаются молниеприёмниками, системами заземления и защитой от импульсных перенапряжений, что позволяет эффективно отводить энергию разряда и сохранять работоспособность оборудования даже в сложных погодных условиях. При этом даже при наличии таких систем прямой или боковой разряд в конструкцию может создавать риск для людей поблизости за счёт распространения токов по поверхности грунта и металлическим элементам. Поэтому Александр рекомендует выдерживать разумную дистанцию от высотных металлоконструкций и пережидать грозу в закрытом помещении или автомобиле.

Отдельного внимания заслуживает устойчивость электронной техники. Гроза может сопровождаться импульсными перенапряжениями в электросетях, способными вывести из строя бытовые приборы и оборудование, подключенное к розетке. В первую очередь это касается телевизоров, компьютеров, маршрутизаторов и зарядных устройств. Для снижения рисков эксперты советуют на время непогоды отключать чувствительную технику от сети, использовать устройства защиты от перенапряжений и обеспечивать корректное заземление домашней электропроводки.