В Коми стартовала подача заявлений на дистанционное голосование

Хотите проголосовать, не выходя из дома? Участвуйте в дистанционном электронном голосовании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми уже можно подать заявку на онлайн-голосование – не выходя из дома и без очередей. Речь идёт о выборах в Госдуму, и если вам удобнее проголосовать через интернет, самое время озаботиться этим вопросом.

Как это работает в местах, где интернет ловит плохо?

Никаких проблем: электронное голосование — это просто дополнение к обычному. Те, у кого нет доступа к сети, спокойно придут на участок или вызовут комиссию на дом. Так что никого не обделяют.

Где и когда подавать заявку?

Всё делается через портал «Госуслуги» — нужна только подтверждённая учётка. Заявление принимают с 3 августа до полуночи 14 сентября. Само голосование пройдёт на сайте vybory.gov.ru.

Когда можно голосовать и как это выглядит?

С 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20 сентября — выбирайте любое время, хоть глубокой ночью. Процесс простой: подтверждаете вход через СМС, читаете инструкцию, получаете бюллетень, ставите галочку за нужного кандидата или партию, жмёте «Проголосовать» и ждёте подтверждения.

А если зависнет компьютер или пропадёт интернет?

Не страшно. Перезагружаете устройство или дожидаетесь связи — и открываете тот же портал в том же браузере. Система вас узнает и вернёт тот самый бюллетень. А вот на другом гаджете проголосовать уже не выйдет — так защищены от повторов.

Как понять, что голос всё-таки учли?

Придёт чёткое сообщение: «Вы проголосовали. Спасибо за участие в дистанционном электронном голосовании». Всё, дальше можно не переживать.

Кстати

За процессом следят в реальном времени — у нас в стране есть специальная система наблюдения, которая фиксирует каждый шаг с точностью до секунды. Так что всё прозрачно.

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