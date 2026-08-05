Строительство просело, а города прибавили: что происходило с жильем в Коми в 2026 году

Жители Коми стали реже строить дома самостоятельно. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Республике Коми ввели в эксплуатацию 106,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ситуация в городах и селах заметно различается: в городской местности объемы строительства выросли, а в сельской - сократились. Такие данные приводит Комистат.

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТАЛО МЕНЬШЕ

За январь-июнь организации республики выполнили строительные работы на 22,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах показатель составил 85% от уровня первых шести месяцев 2025 года. То есть физический объем строительных работ в регионе за год сократился на 15%.

Среди регионов Северо-Запада Коми по этому показателю расположилась примерно в середине списка. Самый заметный рост продемонстрировала Мурманская область - индекс составил 171,6%. Выше прошлогоднего уровня также оказались Ленинградская область с показателем 115,7% и Новгородская область - 105,3%.

В Санкт-Петербурге индекс составил 89,5%, в Архангельской области без учета Ненецкого автономного округа - 84,2%, Калининградской области - 83%. Более существенное снижение зафиксировали в Псковской и Вологодской областях, Карелии и НАО.

706 ЗДАНИЙ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Всего в первом полугодии в Коми ввели в эксплуатацию 706 зданий против 813 годом ранее. Подавляющее большинство новых объектов - жилые. Таких зданий насчитывается 662, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 764.

Нежилых объектов появилось 44. В их числе 23 коммерческих здания, шесть промышленных, пять административных и одно здание в сфере здравоохранения. Еще девять объектов относятся к другим категориям.

Количество новых коммерческих зданий при этом увеличилось с 14 до 23. В промышленном строительстве наблюдается обратная динамика - число введенных объектов сократилось с 19 до шести.

За полгода в республике также ввели 54,2 километра распределительных газопроводов, 48,4 километра магистральных газопроводов и отводов от них и 19,9 километра линий электропередачи. Площадь введенных торговых предприятий составила 3,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, появились больничные организации на 68 коек.

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИЛАСЬ 1401 НОВАЯ КВАРТИРА

Общая площадь введенного жилья за январь-июнь достигла 106,6 тысячи квадратных метров, что составляет 98% от результата первого полугодия прошлого года. Всего за шесть месяцев в Коми ввели 1401 квартиру.

Самым результативным месяцем стал апрель, когда было сдано 31,1 тысячи квадратных метров жилья. В марте показатель достиг 22,8 тысячи, в феврале - 19 тысяч. В январе ввели 10,6 тысячи квадратных метров, в мае - 11,8 тысячи, а в июне - 11,3 тысячи.

По общему объему жилищного строительства Коми находится ближе к нижней части списка регионов Северо-Запада. Меньше жилья за полгода ввели только в Мурманской области - 47 тысяч квадратных метров и НАО - 8 тысяч. Для сравнения, в Ленинградской области показатель превысил 2 млн квадратных метров, а в Санкт-Петербурге достиг 627 тысяч.

ЖИТЕЛИ КОМИ СТАЛИ СТРОИТЬ МЕНЬШЕ

Снизились и объемы индивидуального жилищного строительства. За полгода жители республики самостоятельно построили 65,4 тысячи квадратных метров жилья. Это 86,7% от показателя января-июня 2025 года.

Всего население ввело 651 жилое помещение. Средняя площадь такого жилья составила 100 квадратных метров против 102 годом ранее.

Основным материалом для индивидуального строительства остается дерево. На дома с деревянными стенами пришлось 76% всей площади жилья, построенного населением. Доля кирпичных домов составила 8%, еще 16% пришлось на другие материалы.

ГОРОДА ПРИБАВИЛИ, СЕЛА СДАЛИ ПОЗИЦИИ

Наиболее заметная разница наблюдается между городской и сельской местностью. В городах Коми за первые шесть месяцев построили 68,1 тысячи квадратных метров жилья - на 6,7% больше, чем годом ранее. В эксплуатацию здесь ввели 1016 квартир.

В селах динамика оказалась отрицательной. Объем нового жилья составил 38,5 тысячи квадратных метров, или 85,6% от прошлогоднего уровня. За полгода в сельской местности ввели 385 квартир.

Изменилась и структура жилищного строительства. Если в первом полугодии 2025 года на города приходилось 59% введенной площади, то в 2026 году их доля выросла до 64%. Доля сельской местности за это время сократилась с 41% до 36%.

При этом среди домов, которые жители Коми возводят самостоятельно, по-прежнему преобладает сельская местность. На нее приходится 59% площади такого жилья, на города - 41%.