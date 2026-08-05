В Коми дорожники обновляют 113 километров дорог и семь мостов

Ремонт нескольких крупных дорог в Коми близится к завершению.

В Коми продолжается масштабное обновление дорожной сети. В этом сезоне специалисты приводят в порядок 113 километров дорог, семь мостов и более 13 километров тротуаров. О ходе работ рассказал глава региона Ростислав Гольдштейн.

Часть объектов уже близка к завершению. В их числе подъезд к поселку Мещура в Княжпогостском районе, дорога в деревне Кырныша Усть-Куломского района, улица Пермская в Сыктывкаре, а также трасса Усогорск - Благоево - Чупрово в Удорском районе.

Еще два объекта готовятся к сдаче в столице Коми. Речь идет о дороге от микрорайона Орбита до Тентюково и участке улицы Тентюковской от Петрозаводской до Ветеранов. Готовность этих объектов приближается к 90%.

Другие дороги и мосты сейчас находятся в активной стадии ремонта. Завершить работы на них планируется осенью.

Ростислав Гольдштейн отметил, что ремонт может создавать временные неудобства для автомобилистов и пешеходов, однако проводимые работы необходимы для обновления дорожной инфраструктуры.

По данным главы республики, таких объемов дорожных работ в Коми не было давно. В течение сезона ремонт охватывает семь мостов и 113 километров дорог, кроме того, в регионе обустраивают свыше 13 километров новых тротуаров.

Финансирование дорожной отрасли было увеличено. Средства на проведение работ также поступили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По итогам прошлого года Коми поднялась в рейтинге качества дорог. Следующей целью Ростислав Гольдштейн назвал выход дорожной сети республики в число лучших в Северо-Западном федеральном округе. По словам главы региона, речь идет прежде всего об улучшении качества жизни и удобстве жителей.