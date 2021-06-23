Во время шторма со здания администрации Ижемского района в Коми сорвало крышу

Администрация Ижемского района осталась без крыши над головой. Фото: соцсети.

В минувшую субботу в нескольких районах Коми пронёсся шторм, порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Одним из самых пострадавших от природно-погодных явлений стал Ижемский район. Местные жители до сих пор под впечатлением, делятся в соцсетях эпичными фотографиями и удивительными рассказами.

Как говорят местные, Ижме от штормового ветра досталось больше всего. В райцентре люди сидели без электричества более двух суток. В заречном селе Мошъюга, славящегося своим парком «Ниедз» (местные считают его памятником природы), повалило три вековые лиственницы. Жители сетуют – деревьев становится всё меньше из года в год, ещё и природа «удружила».

Пострадали вековые лиственницу в знаменитом парке. Фото: соцсети.

Деревья просто вырвало с корнем. Фото: соцсети.

Эпичнее всего шторм повеселился в посёлке Щельяюр – на весь населённый пункт насчитали как минимум три поехавших крыши. В буквальном смысле. Покрытия просто сорвало ветром. Одна из улетевших крыш принадлежит местной администрации. Жители сельского поселения уверяют, зрелище было не для слабонервных.

Ветер был очень сильный. Фото: соцсети.

– Одно крепление сорвало, и часть металлического покрытия крыши стало болтать. Но кто туда полезет в такой ветрище. А потом листы просто сорвало! Думала, что прилетит кому-нибудь в окно, но к счастью, лист задержала горка на детской площадке. А то могли быть и человеческие жертвы, если бы такой кусок металла понесло дальше, – делится впечатлениями одна из местных жительниц Анна В.

Ветер не успокоился, пока не оторвал крышу. Фото: соцсети.

К слову, щельяюрцы на свою администрацию жаловаться не хотят – говорят, всё же починили. Лист вернули на крышу (крыли её, кстати, совсем недавно, осенью 2020-го года), а по горке, что стоически удержала улетевшую муниципальную собственность, уже вовсю катаются местные малыши – конструкция оказалась крепкой, её не повредил ни порывистый ветер, ни внезапно свалившаяся ответственность за соседскую собственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погоду еще неделю в Коми будет штормить

Что предсказывают синоптики (подробности)