В Коми пьяный мужчина запер малыша в бане и вскрыл газовый баллон

До захвата ребёнка, мужчина избил сожительницу, угрожая её убийством. Фото: "КП" Архив

Следкомом по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины из Сыктывкара, обвиняемого в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего, совершенном с применением предметов, пользуемых в качестве оружия (п.п.«г»,«д» ч.2 ст.127 УК РФ), и угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ – 2 эпизода).

По данным следствия, в феврале этого года в поселке Седкыркещ мужчина в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей, избивая её и угрожая убийством, фигурант, схватил газовый баллон и четырехлетнего сына женщины, закрылся в помещении бани у дома по ул.Чайкиной, удерживая там малыша..

Когда на место прибыли сотрудники полиции, которые требовали немедленно освободить мальчика, мужчина заявил, что причинит вред себе и сыну, стал выпускать газ из баллона. В ходе операции с участием сотрудников ОМОН Росгвардии злоумышленника удалось остановить и пресечь его противоправные действия. Мужчину задержали, ребёнок был освобождён и передан матери. В отношении злоумышленника по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия выяснилось, что это уже не первый инцидент – мужчина и ранее причинял сожительнице телесные повреждения и угрожал ей убийством.

Следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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