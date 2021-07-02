В Коми значительно увеличилась детская смертность

По статистике, в городах естественная убыль выше, чем в селах. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Комистат опубликовал доклад по социально-экономическому положению Республики Коми, в котором рассказал, что с января этого года естественная убыль населения выросла почти в два раза, а миграционный отток достиг до прошлогодних значений.

За январь-апрель 2021 года численность населения республики сократилась на 2,6 тыс. человек (на 0,3%) и на 1 мая составила 811 тыс. человек. Причина – естественная убыль, на нее пришлось 58% людских потерь.

С начала этого года в республике родились 2343 ребенка (на 85 меньше, чем за четыре месяца 2020-го), а умерли 3847 человек (на 593 больше). В том числе, в 2021 году до года жизни умерло 14 детей в 2020 за этот же период – 4 ребенка.

В целом убыль составила 1504 жителя, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя (826 человек). По статистике, в городах естественная убыль выше, чем в селах, — 956 человек против 548.

С января по апрель внутри региона сменили место жительства 3887 человек, это на 921 больше, чем за тот же период прошлого года. Из республики в другие регионы перебрались 4273 человека (на 171 больше), приехали — 2689 человек (на 28 больше).

За границу переехали 487 человек, к нам переселились 960. Большинство мигрантов – из Украины и Азербайджана, есть прибывшие из Беларусии, Таджикистана, Киргизии, Армении.

Таким образом, общий миграционный отток за четыре месяца составил 1111 человек, что на 47 человек меньше, чем за тот же период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми килограмм моркови можно купить за доллар и евро

Комистат рассказал, что ещё подорожало за неделю (подробности)