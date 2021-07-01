Удар молнией в телевышку, затопленные улицы и дома: стихия в Коми разбушевалась

Фото: Галина Зелепукина

Ухтинцы взорвали соцсети: вчера из-за сильного ливня затопило улицы города, теряли номера, текли крыши и две дачи сгорели.

Смотреть видеосюжет Ухту затопило.

Сюрпризы погоды на 30 июля ожидались, но никто не мог предположить, что до такой степени – заранее синоптиками было объявлено штормовое предупреждение, которое ожидалось и в Ухте.

Фото: Катерина Леонидовна

И сейчас в местных пабликах ухтинцы активно делятся фотографиями с затопленным городом, люди до сих пор ищут потерянные номера от авто. В воде оказались проспект Ленина, улица 40 лет Коми АССР, Интернациональная, Куратова. Из-за разбушевавшейся стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в самой Ухте и поселке Кэмдине, деревне Гажаяге.

Фото: Алёна Тропникова

По сообщению газеты «Палитра города», одна из молний ударила в вышку прямо на телецентре.

Смотреть видеосюжет Удар молнией в телевышку

Также в сообществах ухтинцы публикуют видео городских домов, где в воде оказались подъезды вплоть до первого этажа.

Сейчас ликвидируются последствия наводнения, а местные жители делятся своими находками – номерные знаки автомобилей – ищут их владельцев.

Смотреть видеосюжет В Ухте затопило дома

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