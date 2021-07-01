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Общество1 июля 2021 12:10

Удар молнией в телевышку, затопленные улицы и дома: стихия в Коми разбушевалась

Местные жители делятся фото и видео злополучного дня
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Фото: Галина Зелепукина

Фото: Галина Зелепукина

Ухтинцы взорвали соцсети: вчера из-за сильного ливня затопило улицы города, теряли номера, текли крыши и две дачи сгорели.

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Ухту затопило.
Ухту затопило.
30.06.2021. Автор видео: Екатерина Абакумова

Сюрпризы погоды на 30 июля ожидались, но никто не мог предположить, что до такой степени – заранее синоптиками было объявлено штормовое предупреждение, которое ожидалось и в Ухте.

Фото: Катерина Леонидовна

Фото: Катерина Леонидовна

И сейчас в местных пабликах ухтинцы активно делятся фотографиями с затопленным городом, люди до сих пор ищут потерянные номера от авто. В воде оказались проспект Ленина, улица 40 лет Коми АССР, Интернациональная, Куратова. Из-за разбушевавшейся стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в самой Ухте и поселке Кэмдине, деревне Гажаяге.

Фото: Алёна Тропникова

Фото: Алёна Тропникова

По сообщению газеты «Палитра города», одна из молний ударила в вышку прямо на телецентре.

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Удар молнией в телевышку
Удар молнией в телевышку
20.06.2021. Ухта

Также в сообществах ухтинцы публикуют видео городских домов, где в воде оказались подъезды вплоть до первого этажа.

Сейчас ликвидируются последствия наводнения, а местные жители делятся своими находками – номерные знаки автомобилей – ищут их владельцев.

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В Ухте затопило дома
В Ухте затопило дома
30.06.2021

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