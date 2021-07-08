Супруги Максимовы из Коми: «90 лет на двоих»

Александр и Валентина в браке уже 45 лет. Фото из семейного архива Максимовых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Этих людей в Сыктывкаре знают многие. 30 лет своей жизни Валентина и Александр Максимовы отдали медицинской отрасли Коми. Валентина Викторовна работала гинекологом в женской консультации. Александр Николаевич трудился терапевтом, несколько раз выезжал военным врачом в горячие точки.

Студент на велосипеде

– Мы оба родились и выросли в Оренбурге. После окончания школы в 1971 году поступили в мединститут. Учились на одном курсе, там и познакомились, – рассказывает Валентина. Почти сразу высокий застенчивый паренёк приметил Валю: она была отличницей, активисткой и просто красавицей!

– Каждый год студотрядом ездили убирать картошку. Летом в одном лагере проходили практику, – вспоминает романтику молодости Александр Николаевич.

Признаётся, что получить одобрение невесты родителей на свадьбу было нелегко. «Свёкр – военный, свекровь – учительница. Они тщательно выбирали будущего зятя – среди претендентов были майоры и даже подполковники. Меня – однокурсника на велосипеде, поначалу родители Вали не воспринимали всерьёз», – улыбается глава семейства.

Главное: терпение

7 августа 1976 года, сразу после окончания института, Валентина и Александр сыграли свадьбу. А через год в семье на свет появился первенец Максим. В 1983 году родилась дочь Наталия. В 1991 году вся семья переехала в Сыктывкар, где и живёт по сей день. Совсем недавно Валентина Викторовна и Александр Николаевич вышли на заслуженный отдых. Всё своё время они стараются посвящать семье, у Максимовых два взрослых внука, и любимой даче.

– Мы с мужем уже 45 лет живём душа в душу. Никогда не ругаемся, терпеливы друг к другу. Молодым советую выбирать в спутники жизни человека прежде всего по душевным качествам, – делится семейным опытом Валентина Викторовна.

Ко Дню семьи, любви и верности Валентина Максмова написала вот такое стихотворение. Его она посвятила всем читателям «Комсомолки»:

Человеку мало надо, в общем небольшой пустяк:

Чтоб душа была в порядке, и чтоб сердце билось в такт,

Чтоб жива была планета, и чтоб не было врагов.

Чтобы жил на свете папа,

Чтоб жила на свете мама, сколько надо ей жила.

Чтоб была всегда работа, чтоб любимая была.

Чтоб друзей было побольше, - вот такие, брат, дела.

Чтоб была своя тропинка, по которой он шагал.

Чтоб была семья большая, и чтоб дома кто-то ждал.