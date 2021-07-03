Сыктывкарские туристы, выехавшие на Кубу, проведут свой отпуск в ковидном госпитале

Фото: скрин с видеообращения

Российских туристов на Кубе, прибывших рейсом компании "Пегас" Москва-Варадеро 30 июня, поместили на жесткий карантин – оказалось, что по прилёту у туристов подтвердился положительный COVID-19. Заточённые в одном из отелей россияне обратились к Консульству России с просьбой помочь разрешить ситуацию.

Туристы записали видеообращение к консульству России на Кубе, а также предупредили россиян о вероятности такого исхода путешествия.

"В России мы перед вылетом все прошли тесты, у всех они были отрицательные, половина людей среди нас и вовсе привиты от COVID-19. Как случилось, что здесь тесты оказались положительными, мы не понимаем. Мы здоровы, чувствуем себя замечательно, признаков заболеваний нет. Туристический бизнес заключил с Кубой контракт на прием туристов. Как получилось, что у всех туристов положительные тесты, мы не понимаем. Всех прилетевших переместили в один корпус – и с положительными, и с отрицательными результатами. Мы хотим, чтобы консульство вмешалось в эту ситуацию, а туристов, которые собираются сюда на отдых, хотим предупредить, чтобы были осторожными и понимали, что их здесь может ждать", - рассказали в видеообращении.

По сообщению туристов, Туроператор проблему своих клиентов решить не может и лишь советует ждать.

Смотреть видеосюжет Видеообращение туристов

- Посмотрите видео и пока отложите сюда свой визит! – написала на своей странице сыктывкарка Екатерина Тюленева. - Да! Океан невероятный! Природа изумительная! Но то, что происходит здесь и сейчас - это за гранью понимания. 200 человек с рейса вдруг оказались положительными. При этом все сдавали тест перед вылетом, все здоровы, клиники нет. Но есть безобразные тесты с кубинской стороны. Отдых испорчен, непонятно какой вывод. Посольство и консульство России на Кубе в стороне.

Екатерина Тюленева рассказала «Комсомолке», что всех туристов переселили в один корпус до следующего результата, а туристы, доказывая свою «нековидность», сами провели тесты.

- Среди нас есть медики, они сами по всем правилам провели экрпресс-тесты на COVID-19. Конечно, у всех получился отрицательный результат. Мы в безвыходной ситуации, нам сейчас никто не поможет. Мы хотим предупредить остальных туристов, чтобы сто раз подумали, прежде чем вылетать на Кубу. Фирма, которая организовывала нам поездку и далее рекламирует тур в этот отель с вылетом ближайшие дни, в рекламме тура не сообщается, что сейчас 200 человек сидят на карантине с ложноположительными результатами кубинского ПЦР-теста.

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